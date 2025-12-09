El cineasta gaditano Julio Junquera ha llevado al público a las profundidades del Mediterráneo y el Atlántico con su último trabajo documental, titulado 'Rugulopteryx Okamurae, el alga invasora', que muestra los devastadores efectos de esta especie en las costas andaluzas. La película, patrocinada por la Diputación de Cádiz, ya ha sido reconocida con el Premio Especial del Jurado en el Cimasub 2025, el Ciclo Internacional de Cine Submarino de Donostia-San Sebastián.

El documental comienza con la llegada del alga a Ceuta en 2015 y retrata su rápida expansión hasta las costas del Campo de Gibraltar, especialmente Tarifa y Algeciras. A través de imágenes submarinas grabadas también en Azores y Madeira, Junquera pone de manifiesto cómo esta alga desplaza especies autóctonas, altera el equilibrio natural y genera daños irreparables en el medioambiente, afectando además sectores como la pesca y el turismo.

La iniciativa se enmarca en las acciones del Grupo de Trabajo Estable del Alga Invasora, integrado en el Pacto por la Sostenibilidad de la Costa Gaditana, y recientemente se proyectó en una reunión de este equipo liderado por la Diputación.

Junquera comenzó el proyecto en 2023, motivado por la preocupación por la pesca local y la presencia de arribazones de alga en playas gaditanas. Tras dos años de trabajo, finalizó la edición en septiembre de 2025. “He sido testigo directo del problema bajo las aguas y, gracias a este documental, quiero que el espectador aprecie la riqueza ambiental que está en riesgo”, afirma el realizador.

El documental, de 15 minutos de duración, se grabó con cámaras de cine digital Zcam F6, tanto en superficie como bajo el agua mediante carcasa subacuática. La voz en off corre a cargo de Santiago Muñoz Romero, la banda sonora es de Fatima Mhedden y Sergey Cheremisinov, y las imágenes adicionales fueron captadas por Antonio Márquez.

Julio Junquera, operador de cámara y director de la productora Càmaron Films Wildlife, está especializado en imagen submarina y cuenta con varios premios en documentales y cortos de temática marina, entre ellos Río y el sueño de las ballenas, En la mar lloran los hombres y Lágrimas sobre el océano. Actualmente, el documental se está presentando en otros festivales especializados en vida marina y medioambiente, ampliando así la visibilidad de un problema de gran relevancia ambiental.