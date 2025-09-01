El reconocido bailaor linense David Morales se suma como nuevo embajador a la campaña Acogimiento.es, una iniciativa de la Fundación Márgenes y Vínculos que busca sensibilizar y animar a más familias andaluzas a dar el paso de acoger a niños, niñas y adolescentes que lo necesitan.

En su vídeo de apoyo a la campaña, Morales destaca que el baile es para él una forma de expresar alegría, una emoción que considera esencial transmitir también a los menores que esperan un hogar donde crecer en un entorno de cariño, seguridad y estabilidad.

Con David Morales como embajador, la cultura del flamenco y el acogimiento familiar se unen formando un tándem perfecto. Una familia acogedora abre las puertas de su casa a un niño o niña que necesita ser escuchado, al igual que el flamenco abre el alma para expresar emociones profundas que necesitan ser compartidas. El flamenco da voz alma, el acogimiento da hogar a los que niños que necesitan protección.

Con esta incorporación, la campaña refuerza su red de embajadores y embajadoras en la que ya participan artistas y personalidades andaluzas como Melody, Jorge Cadaval, Sara Baras y otros referentes de la cultura y el espectáculo, que han querido poner su voz y su rostro al servicio de esta causa. Todos ellos coinciden en un mismo mensaje: el acogimiento transforma no solo la vida de los niños y niñas, sino también la de quienes les abren las puertas de su hogar.

Acogimiento.es es una iniciativa de la Fundación Márgenes y Vínculos, desarrollada con el apoyo de la Junta de Andalucía y financiada por la

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, con cargo al 0,7% del IRPF destinado a fines sociales.

Para más información sobre el acogimiento familiar y sobre cómo convertirse en familia acogedora, puede visitarse la página web: www.acogimiento.es.