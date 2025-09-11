La Venta Privada de Cadimar: tres días para estrenar tu Mercedes-Benz con ventajas exclusivas

Cadimar, concesionario oficial Mercedes-Benz en Cádiz, organiza del 18 al 20 de septiembre un evento único en sus instalaciones de Los Barrios: la Venta Privada Mercedes-Benz 2025. Durante tres jornadas y siempre con cita previa, los asistentes podrán acceder a una selección de vehículos con condiciones de compra excepcionales, incluyendo descuentos de hasta 22.000 € y la posibilidad de sumar un cupón adicional de 2.000 € al reservar cita online.

“El objetivo es que cada cliente disfrute de un proceso de compra exclusivo, acompañado por asesores expertos que le ayuden a encontrar el modelo de coche Mercedes perfecto con la tranquilidad de acceder a condiciones irrepetibles”, comenta Sandro Calvo, gerente de Cadimar.

El acceso al evento es limitado y solo mediante cita previa, lo que garantiza una atención personalizada y sin esperas. Además, el stock disponible está preparado para entrega inmediata, ofreciendo la oportunidad de estrenar coche sin esperas, lo cual es ideal si te enamoras de cualesquiera de los muchos Mercedes que tienen en stock, con todo tipo de acabados, versiones, extras…

Si buscas un Mercedes-Benz en Cádiz y quieres vivir una experiencia diferente, la Venta Privada de Cadimar es la ocasión perfecta para unir elegancia, innovación y ventajas económicas en un mismo encuentro.