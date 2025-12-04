La UNED abre oficialmente su curso 2025-2026 en el Campo de Gibraltar
El acto ha sido presidido por el vicerrector de Centros Asociados de la UNED, Jesús de Andrés Sanz
En la tarde de este jueves, 4 de diciembre, ha tenido lugar en Algeciras, en el Centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) del Campo de Gibraltar, el acto de inauguración oficial del curso 2025-2026.
El acto ha sido presidido por el vicerrector de Centros Asociados de la UNED, Jesús de Andrés Sanz y la lección magistral "Gestión de las emociones" ha estado a cargo de José Miguel Mestre, catedrático de la Universidad de Cádiz.
También han estado presentes Javier Vázquez Hueso, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Algeciras; Ignacio Trujillo Jaén, diputado provincial Diputación de Cádiz; Rosario Arias, directora de la UNED en el Campo de Gibraltar, y Juan Carlos Guzmán, secretario del Centro UNED Campo de Gibraltar, entre otros.
A continuación se procedió a la imposición de becas a los alumnos recientemente egresados.
