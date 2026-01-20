UGT denuncia "el peor momento" de los servicios públicos en el Campo de Gibraltar y señala al alcalde de La Línea como "el Cid Campeador de las privatizaciones"

La Federación de Servicios Públicos de UGT Campo de Gibraltar ha celebrado este lunes, 19 de enero, su primer comité comarcal constituyente en la sede de la UGT comarcal, un acto que el sindicato ha calificado de "vital importancia y trascendencia para la labor y la acción sindical en defensa de los trabajadores del Campo de Gibraltar".

Durante la reunión, el sindicato ha analizado en profundidad la situación de los servicios públicos en la comarca, concluyendo con un diagnóstico alarmante. Tras "un amplio debate y la correspondiente información", el comité ha constatado, "sin ningún género de dudas, que atravesamos el peor momento de los servicios públicos: sanidad, educación, dependencia y otros servicios esenciales se encuentran en una situación crítica".

Según el sindicato, "los trabajadores están sufriendo las peores condiciones laborales, con convenios colectivos debilitados, pérdida de derechos y despidos, lo que repercute directamente en la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía".

Moción especial contra el deterioro sanitario

El comité comarcal ha aprobado una moción especial sobre la sanidad pública, cuya situación valora "muy negativamente". En su resolución, UGT denuncia que "la sanidad comarcal hace agua por los cuatro costados: deficiencias en la gestión hospitalaria, graves problemas en la Atención Primaria y en los centros de salud y, para mayor agravante, la consideración de la comarca como zona de baja cobertura sanitaria".

A esta crítica situación, el sindicato suma su rechazo frontal a "la política de privatizaciones impulsada por el alcalde de La Línea", al que no ha dudado en señalar "como el Cid Campeador de las privatizaciones en nuestra comarca".

Compromiso de lucha y exigencias concretas

Ante este panorama, desde UGT Servicios Públicos Campo de Gibraltar la respuesta es clara: "seguir luchando, resistir y apoyar a los trabajadores, sin rendirnos jamás, porque la lucha sindical forma parte del ADN de SP-UGT Comarcal".

Los delegados reunidos en el Comité aprobaron exigir a los órganos sindicales superiores que reclamen ante la Función Pública la implantación inmediata de las 35 horas semanales y la jubilación parcial ya, "como derechos irrenunciables".

El primer Comité Comarcal Constituyente ha finalizado reafirmando el "compromiso con la lucha sindical permanente, en defensa de los servicios públicos".