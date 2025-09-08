UGT defiende la trayectoria de las centrales sindicales frente a sindicatos "sin experiencia"

UGT defiende la trayectoria negociadora de las centrales sindicales frente a la irrupción de sindicatos menores "sin experiencia ni formación sindical", lo que puede suponer "un tiro en el pie" por parte de las empresas a la hora de llevar a cabo negociaciones de convenio.

Así se ha expresado el secretario general de UGT-FICA en Andalucía, José Manuel Rodríguez Saucedo, quien ha resumido en la diferencia de la "correlación de fuerzas" el cambio entre la negociación del convenio de Acerinox que derivó en la huelga del pasado año en la planta en Los Barrios y la reciente del sector de metal de la provincia de Cádiz. "Los empresarios tiran de un lado de la cuerda y nosotros del otro, lo que debemos intentar es que no se rompa y, en el caso de Acerinox, se rompió", ejemplifica el algecireño.

Auspiciado por su dilatada trayectoria de más de 30 años, el sindicalista incide en la importancia de que las empresas lleguen a acuerdos con los denominados sindicatos de clase (UGT y CCOO), ante la irrupción de formaciones en algunos comités que "no tienen experiencia ni formación sindical", como sucedió en Acerinox con ATA, quien impulsó el conflicto laboral. "Nosotros tenemos una estructura, negociamos con el Gobierno y grandes patronales y tenemos una formación, ellos son trabajadores que se presentan a unas elecciones que no tienen ningún tipo de formación, ni se la dan y no tienen a nadie que les pueda orientar, y todo eso influye", comenta.

El secretario andaluz de UGT-FICA, José Manuel Rodríguez Saucedo, durante la entrevista con 'El Conciso' / Andrés Carrasco

"Si no tienes un interlocutor válido, que sepa buscar el equilibrio a la hora de la negociación, que la cuerda no se rompa y que ambas partes saquen provecho de la negociación, están potenciando otro tipo de apariciones", apunta Saucedo, en relación a las formaciones de menor alcance que surgen en el seno de los comités de algunas empresas. Sobre estas, además, advierte que suelen tener "una posición muy fácil" al no dirigir una negociación porque "una cosa es predicar y otra repartir trigo".

Paz social en el metal

"Firmar este convenio, que conjuga la paz social al ser tan amplio con garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores, es importante". Con estas palabras resume el secretario general de UGT-FICA en Andalucía, el efecto que, espera, tendrá el nuevo convenio colectivo del sector del metal de Cádiz. El sindicato defiende que su extensa duración, hasta 2031, garantiza el desarrollo de la inversión industrial en la provincia.

"Para nosotros es muy importante, teniendo en cuenta el futuro de la provincia en cuanto a los proyectos industriales que ya están en marcha y algunos más que pueden venir al calor de esa paz social hasta 2031", detalla Saucedo, que reconoce que una de las prioridades en la negociación fue dar estabilidad a la zona para evitar la fuga de cargas de trabajo. "Había cargas que se iban a El Ferrol en vez de venir a Cádiz por la conflictividad y la incertidumbre", agrega el sindicalista.

El secretario andaluz de industria de UGT espera que esta estabilidad se convierta en la llave para que Cádiz viva un "relanzamiento laboral" con la llegada de capital chino en forma de inversiones industriales, dada la apuesta china por Andalucía tras la última misión comercial de la Junta.

El secretario de UGT-FICA en Andalucía, José Manuel Rodríguez Saucedo, y el secretario en el Campo de Gibraltar, Antonio Fernández, este lunes / Andrés Carrasco

"Un convenio histórico"

UGT, en rueda de prensa, reivindicó las bondades del convenio, frente a las críticas de CCOO "en los centros de trabajo y en redes sociales". "Es un buen convenio, histórico en nuestro país y que ya está siendo referente en Murcia", expuso el secretario regional de UGT-FICA, José Manuel Rodríguez Saucedo. "Ha costado mucho firmarlo y que se haya conseguido es gracias a los trabajadores del sector en la pronvicia de Cádiz".

Ante la "campaña de desprestigio" de CCOO, Saucedo ha invitado a la formación a que, si entiende que el convenio es negativo para los trabajadores, lo denuncien en el juzgado.

El secretario de UGT-FICA ha resaltado casos en los que influirá positivamente como el de las obras del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde que Moeve construirá en Huelva y Cádiz, el cual que "generará empleo de calidad como es el industrial". Además, con la extensión hasta 2031, facilitará que la inversión de empresas como Navantia en Cádiz y Dragados en San Roque vengan seguidas de otras compañías.

El líder sindical considera positivo que el pasado 1 de septiembre se publicase en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz el nuevo convenio, menos de un mes después de su firma, ya que así se pueden pagar con mayor celeridad los atrasos provocados por la demora en la negociación. "El incremento desde enero va a ser casi como una paga extra", ha comentado. A esto se suman otros conceptos como el salario en casos de bajas laborales, los contratos de formación o el plus de tóxico (especialmente en la Bahía de Cádiz), criticados por CCOO y que Saucedo ha defendido como notables mejoras.