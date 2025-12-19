Trops inaugura en Casares un centro logístico tras una inversión de 2 millones de euros

Trops, líder en la producción y comercialización de aguacate y mango en España, ha continuado su proceso de expansión con la apertura de una nueva planta en El Secadero, en Casares (Málaga), diseñada para optimizar la logística de la entrega de la fruta, en la que ha invertido 2 millones de euros.

Las nuevas instalaciones de Trops tienen más de 1.100 metros cuadrados de superficie y constituyen un punto de encuentro directo entre los agricultores de la zona y la cooperativa, cuya estrategia de crecimiento sitúa al agricultor en el centro.

Esta estrategia se basa en una apuesta por la excelencia, la innovación y la sostenibilidad entendidas "no como una opción, sino como una necesidad para seguir siendo competitivos", ha destacado este jueves su director general, Víctor Luque, en la inauguración de la planta.

La organización de productores, que tiene una cuota del 55 % en el mercado del mango en España y del 45 % en el aguacate en la península ibérica, es también un referente internacional en la comercialización de estos frutos, algo que "no es fruto de la casualidad, sino de una estrategia clara", según Luque.

Cercanía a los agricultores

La nueva planta de Casares evita el desplazamiento hasta la sede central de Trops en Vélez-Málaga, al tiempo que refuerza la cercanía y la atención personalizada a los más de 4.000 agricultores asociados con los que cuenta en la actualidad.

A este respecto, el presidente de la cooperativa, José Linares, ha destacado que "estar cerca del agricultor es clave para ofrecer un servicio integral que abarque desde el asesoramiento técnico hasta la comercialización justa de sus productos".

Desde Trops apuestan por acompañar al productor durante todas las etapas del cultivo, manejo y recolección, con el respaldo de un cualificado equipo de profesionales especializados, y la apertura de la planta de El Secadero "simboliza el compromiso con los agricultores, arraigo con el territorio y confianza en el futuro", ha añadido Linares.

Los logros no deben llevar a olvidar el origen de Trops, una cooperativa con 45 años de historia que hoy está "consolidada, nacida del esfuerzo colectivo de agricultores que entendieron que la unión, la profesionalización y la visión compartida era el mejor camino para defender los frutos de su trabajo", ha apuntado.

Apuesta por la innovación y la calidad

Este nuevo centro en Casares se integra en un modelo cooperativo pionero, que gracias a su fuerte apuesta por la innovación, sostenibilidad y calidad, le ha permitido posicionarse como un referente a nivel mundial y operar con éxito en los mercados internacionales.

La apertura del centro de El Secadero no solo impulsa la economía agrícola local, sino que afianza a Trops como una de las cooperativas más dinámicas del sur de Europa, fiel a su filosofía de poner en valor el trabajo del agricultor, garantizando una comercialización justa a sus asociados y a los consumidores los mejores productos.

Especializada en la producción y la comercialización de mango, Trops cuenta más de 10.000 hectáreas productivas en total. Su fruta está presente en más de 25 países y compite con éxito en los mercados internacionales desde el año 1979.

La zona de producción de la cooperativa, una de las más importantes a nivel andaluz, se concentra en el sur de la península, desde la comarca de la Axarquía (Málaga) y la costa tropical de Granada, siguiendo por la costa de la Comunidad Valenciana hasta el Algarve portugués.

Al acto de inauguración de la nueva sede han asistido los alcaldes de los municipios de Casares, Juan Luis Villalón, y de Castellar de la Frontera, Adrián Vaca; la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, y el subdelegado del Gobierno andaluz en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, entre

