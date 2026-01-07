El tránsito de buques rusos por el estrecho de Gibraltar aumentó un 50% durante 2025

El número de buques rusos que transitó por el estrecho de Gibraltar durante el pasado 2025 experimentó un significativo incremento del 50% con respecto al año anterior. El observador naval Michael J. Sánchez ha documentado que 299 barcos atravesaron este paso estratégico, con 43 buques de guerra, la cifra más alta desde 2021.

Sánchez, monitorea el Estrecho desde tierra y a través de sistemas AIS públicos (Automatic Identification System). Este permite identificar y seguir buques que transmiten automáticamente información como la posición, velocidad, rumbo e identidad de los barcos. Funciona mediante señales de radio VHF y es utilizado por autoridades marítimas, puertos y otros buques para mejorar la seguridad de la navegación y evitar colisiones. El AIS es obligatorio para la mayoría de buques mercantes y militares, aunque puede desactivarse de forma voluntaria, algo habitual en determinados tránsitos sensibles, lo que dificulta el seguimiento completo del tráfico marítimo.

En este conteo, el observador registró el movimiento de 155 buques hacia el Atlántico y otros 144 en dirección al Mediterráneo.

Por tipo de embarcación, 137 eran cargueros, 107 petroleros/cisternas, 43 buques de guerra, 10 remolcadores y dos pesqueros.

El número de buques de guerra registrado es el máximo desde 2021, cuando el observador documentó 47, e incluye destructores, fragatas, corbetas y otros navíos de combate, a pesar de la pérdida de la única base que Rusia tenía en el Mediterráneo, la de Tartús, en Siria, a principios de 2025.

Este recuento no incluye a la denominada “flota fantasma” de Rusia, un conjunto de buques, principalmente petroleros y mercantes, que operan para transportar crudo y productos energéticos rusos al margen de las sanciones internacionales. Estos barcos suelen navegar bajo banderas de conveniencia, con propietarios y aseguradoras opacos, cambian con frecuencia de nombre y pabellón y, en muchos casos, desactivan el sistema AIS para evitar su seguimiento. Debido a estas prácticas, los tránsitos de esta flota son difíciles de rastrear y no siempre quedan reflejados en recuentos oficiales u observaciones visuales.

Seguimiento de la Armada española

La Armada española ha intensificado la vigilancia de buques rusos en el Estrecho de Gibraltar, el mar de Alborán y el Mediterráneo occidental, en coordinación con aliados de la OTAN y países vecinos como Francia y Portugal.

Entre los tránsitos monitorizados figuran buques de inteligencia, submarinos, fragatas y mercantes. Destaca el seguimiento del Viktor Leonov, buque ruso de inteligencia de señales, vigilado en primavera por distintos medios de la Armada durante su paso por el Estrecho. También ha sido controlado el submarino Novorossiysk, seguido a comienzos de año al sur de Baleares durante su tránsito desde el Mediterráneo oriental.

En el ámbito de superficie, la Armada ha monitorizado a la fragata Almirante Golovko y al mercante Lady Mariia, así como al petrolero Altay, considerado buque de apoyo logístico. A finales de año, varios buques rusos no identificados fueron seguidos de forma escalonada por unidades españolas hasta su relevo por patrulleros portugueses.

Estas actuaciones se enmarcan en las operaciones permanentes de presencia, vigilancia y disuasión, con especial atención al Estrecho de Gibraltar como paso estratégico entre el Mediterráneo y el Atlántico.

Contexto geopolítico y estratégico

El aumento del 50% respecto a 2024, cuando se registraron aproximadamente 200 buques, refleja una mayor presencia de la Armada rusa en el Atlántico y el Mediterráneo, un incremento del tráfico de suministros mediante petroleros, algunos potencialmente vinculados a evasión de sanciones, y la intensificación de operaciones militares y logísticas

Sánchez aclara que su cifra de 299 buques representa un mínimo verificable, y que el número real podría ser superior debido a movimientos nocturnos, fallos de AIS o navegación por canales alternativos.

Tránsitos recientes a finales de 2025 y comienzos de 2026

El observador marítimo también ha registrado un aumento de actividad en los últimos días de 2025 y el arranque de 2026. Entre el 30 de diciembre y el 3 de enero, al menos siete buques de bandera rusa cruzaron el Estrecho, cuatro de ellos sujetos a sanciones internacionales de Estados Unidos, la UE y Reino Unido, reavivando el debate sobre la vigilancia de este corredor marítimo clave atravesado cada año por más de 100.000 buques de todo tipo.