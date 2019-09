Los trabajadores de Acerinox se manifiestan contra un ERE con "despidos traumáticos"

Los trabajadores de la factoría de Acerinox de Palmones se manifestaron este lunes en Algeciras contra la aplicación de un expediente de regulación de empleo (ERE) con despidos traumáticos. La empresa presentó a su comité de empresa un ERE que incluye a 288 trabajadores, frente a los 300 que se habían comunicado anteriormente. La mayor parte de ellos, unos 200, se encuentran en una edad cercana a la jubilación. La acerera alega causas técnicas, organizativas y de producción para plantear el despido del 13,7% de su plantilla en Los Barrios, de 2.102 personas.

La manifestación partió a las 18:00 desde la estación de Renfe en Algeciras y finalizó en la Plaza Alta, donde el comité de empresa leyó un manifiesto en el que expresó su rechazo a que haya despidos "traumáticos". "No vamos consentir ningún despido traumático; si lo hace la empresa, entonces nos tendrá enfrente. El mundo se enterará de que los trabajadores de Acerinox han desenterrado el hacha de guerra", señaló uno de los representantes de los empleados.

En el manifiesto, los trabajadores pidieron a administraciones que presionen a la empresa y hagan que desista de su posición: "Una comarca tan castigada por el paro no puede aguantar más destrucción de empleo", destacaron.

El comité aclaró por qué negocia el ERE. "Con la reforma laboral la empresa puede ejecutarlo aunque no se llegue a un acuerdo. Solo tenemos 30 días y por eso se negocia, aunque no queremos que se eche a nadie. Si no nos dejan otro camino, al menos que los compañeros que salgan lo hagan con las mejores condiciones, sobre todos los que estén cerca de la edad de jubilación", indicó el comité.

La diputada de Adelante Andalucía Ángela Aguilera manifestó su apoyo a la plantilla de Acerinox y rechazó la aplicación del ERE: “Nosotras ya sabemos lo que esconde la optimización organizativa de la empresa: trabajadores en la calle y menos futuro para nuestra tierra”, lamentó Aguilera, que insistió en que “el Campo de Gibraltar no puede permitirse ni un solo despido debido a las altas tasas de desempleo y los índices de pobreza que registra la zona".