Un trabajador de la residencia de mayores San José de Tarifa da positivo por coronavirus

El alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz Giráldez ha informado este jueves de la existencia de un caso positivo de Covid-19 entre la plantilla de trabajadores de la residencia de mayores de San José y ha valorado la situación sanitaria del municipio en aras de trasladar un mensaje de tranquilidad. “Seguimos sin tener datos oficiales de las autoridades sanitarias de forma municipalizada. Sin embargo, y en aras de tranquilizar y aportar información directa y contrastada, os informo de que en la Residencia de Mayores de San José se ha detectado un caso positivo de coronavirus. Se trata de una persona trabajadora del centro, que actualmente está confinada en casa y evoluciona favorablemente”, ha indicado el regidor.

Tras la detección de este caso se han activado todos los protocolos de actuación por parte de las autoridades sanitarias y del propio centro. El Ayuntamiento indica que el afectado evoluciona favorablemente con seguimiento médico en su domicilio y por el momento, todos los test realizados en el centro han dado negativo.

Francisco Ruiz recalca que las características y comportamiento del coronavirus obligan a extremar la necesidad de seguir cumpliendo las medidas preventivas. “La situación en el municipio y en área sanitaria del Campo de Gibraltar está más o menos contralada, pero el problema es que debido a que el virus es altamente contagioso, la situación se puede volver insostenible en cualquier momento. Por eso es muy importante que sigamos manteniendo las medias de seguridad sanitaria: limpieza de manos, distancia social de al menos 2 metros y confinamiento en casa, salir lo esencial y planificando muy bien esas salidas”, solicita.

El primer edil también insiste en la necesidad y conveniencia de planificar las salidas y realizar las estrictamente necesarias. “Desde las diferentes administraciones continuamente se están tomando medidas para contener el contagio para que no se produzcan fallecimientos y no se colapsen los hospitales. Hasta ahora lo estamos consiguiendo, pero no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir así”, advierte.

Semana Santa

El alcalde tarifeño ha tenido unas palabras de agradecimiento para el comportamiento, "comprometido y responsable", del mundo cofrade. “En una Semana Santa atípica, como consecuencia de la situación excepcional que estamos pasando, me gustaría destacar y agradecer el comportamiento responsable y comprometido del mundo cofrade para contener esta pandemia. La Semana Santa siempre ha sido preludio o indicador de lo que pudiera ser la época estival. Lo es porque es una de las Semanas Santas más bonitas de nuestra provincia, por la belleza de sus tallas y por el entusiasmo y la pasión que le pone todo el mundo cofrade a esta Semana. Pero también lo es porque es motor económico de Tarifa, la Semana Santa tarifeña es una representación religiosa y cultural, que además de hacer vibrar a nuestros vecinos atrae cada año a más personas a nuestro municipio”.

Ruiz Giráldez ha remarcado además el activo y motor que supone la Semana Santa en la evolución de la economía local. “En tal sentido, os garantizo que el Ayuntamiento de Tarifa no va a escatimar esfuerzos de la mano del sector empresarial y de todos los sectores implicados, como ha venido haciendo hasta ahora, para que volvamos a activar la economía de nuestro municipio una vez termine el estado de alarma. Tenemos que volver a la senda de la creación de empleo, un empleo que debe ser estable y de calidad, y de la generación de riqueza”, sentencia.