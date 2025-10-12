El tiempo para la semana del 13 al 19 de octubre: cielos nubosos aunque con escasa probabilidad de lluvias
Previsión de la Aemet
La semana comenzará con cielos muy nubosos y una máxima de 24 grados en la comarca
El Campo de Gibratar afronta una semana que estará marcada por los cielos nubosos a intervalos aunque con escasas probabilidades de lluvia, según el pronóstico establecido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Esta es la previsión por días:
Lunes, 13 de octubre de 2025
La jornada comenzará muy nubosa, con algo de humedad y una pequeña probabilidad de lluvia débil (hasta un 25 %) durante las primeras horas del día. A partir del mediodía los cielos irán abriéndose progresivamente, quedando despejados al anochecer.
Las temperaturas descenderán ligeramente: mínima de 18 °C y máxima de 24 °C.
El viento será de componente noreste (NE) débil en general, con intervalos de calma en las horas centrales y algunas rachas del noroeste (NO) al final del día.
Martes, 14 de octubre de 2025
Cielos poco nubosos en general, con algunas nubes altas durante la mañana que tenderán a disiparse a lo largo de la jornada. No se prevén lluvias (probabilidad del 5 %).
Las temperaturas se mantendrán estables, con mínima de 18 °C y máxima de 24 °C.
El viento soplará del este (E) flojo durante todo el día, sin cambios significativos.
Miércoles, 15 de octubre de 2025
Cielos muy nubosos con posibilidad de lluvias débiles a lo largo de la mañana, especialmente en la zona costera. Durante la tarde se espera una ligera mejoría, quedando el cielo nuboso sin precipitaciones.
Las temperaturas oscilarán entre 19 °C de mínima y 24 °C de máxima.
El viento soplará del este (E) con intensidad moderada (alrededor de 20 km/h).
Jueves, 16 de octubre de 2025
Día muy nuboso con lluvias débiles o intermitentes durante buena parte de la jornada. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios: mínima de 19 °C y máxima de 24 °C.
El viento seguirá soplando del este (E) con fuerza moderada y rachas de hasta 45 km/h, especialmente en el litoral.
Viernes, 17 de octubre de 2025
El cielo estará nuboso con posibilidad de lluvias débiles (80 %). Las precipitaciones serán más probables en la primera mitad del día.
Temperaturas estables, con mínima de 19 °C y máxima de 24 °C.
El viento del este (E) se mantendrá moderado con rachas en torno a 45 km/h.
Sábado, 18 de octubre de 2025
Predominarán los cielos nubosos con lluvias débiles (75 %), especialmente por la mañana, con tendencia a mejorar levemente hacia la tarde.
Las temperaturas se mantendrán constantes, con mínima de 19 °C y máxima de 24 °C.
El viento del este (E) persistirá, con velocidades cercanas a 20 km/h y rachas moderadas.
