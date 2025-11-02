El tiempo en el Campo de Gibraltar: noviembre entra con un otoño suave y posibles lluvias según avance la semana

El Campo de Gibraltar vivirá una semana marcada por la transición hacia un ambiente más otoñal, con días de calma relativa al inicio y un progresivo aumento de la inestabilidad y el viento conforme avance la semana. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, hay altas probabilidades de que caigan precipitaciones en la zona del Estrecho durante el miércoles.

Durante los primeros días —del lunes 3 al miércoles 5— predominará el cielo parcialmente nuboso, con temperaturas suaves y ambiente tranquilo, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, a partir del jueves 6 comenzará un cambio de tendencia: se espera mayor nubosidad, la entrada del levante y la posibilidad de lluvias débiles en la zona del Estrecho.

El fin de semana (8 y 9 de noviembre) podría traer el episodio más inestable: el paso de un frente atlántico dejaría lluvias dispersas y viento fuerte, especialmente en el litoral de Algeciras, Tarifa y La Línea. Las temperaturas tenderán a descender ligeramente, marcando el final del periodo templado que ha caracterizado el inicio del mes.

3 de noviembre

Se abre la semana con una atmósfera templada y variable, con aumento de la nubosidad. Aunque el riesgo de precipitaciones es moderado, no se esperan lluvias intensas. Las temperaturas estarán algo por encima de lo habitual en estas fechas.

4 de noviembre

Día estable, con temperaturas suaves y presencia de nubes medias y altas. La probabilidad de lluvia es baja, aunque se mantendrá cierta humedad ambiental propia del litoral del Estrecho.

5 de noviembre

La jornada se mantendrá tranquila, con pocas posibilidades de precipitación. Las temperaturas seguirán ligeramente elevadas y los vientos costeros podrían intensificarse a últimas horas.

6 de noviembre

Se prevé un aumento de la inestabilidad atmosférica, con más nubosidad y posibilidad de chubascos débiles en algunos puntos del Campo de Gibraltar. El viento de levante podría ganar protagonismo, especialmente en las zonas más expuestas.

7 de noviembre

Día de transición hacia un tiempo más inestable. Aumenta la probabilidad de lluvias intermitentes y de rachas de viento moderado a fuerte. Las temperaturas tenderán a descender ligeramente respecto a días anteriores.

8 de noviembre

El paso de un frente atlántico podría dejar lluvias dispersas, localmente intensas, sobre todo en la tarde y noche. Se esperan vientos fuertes del suroeste o levante, lo que podría afectar a la navegación en el Estrecho. Se recomienda precaución ante el empeoramiento del tiempo.

9 de noviembre

El cierre de la semana podría llegar con ambiente más fresco y cielos aún inestables. Persistirá la posibilidad de lluvias y vientos intensos en la costa. La tendencia apunta a un descenso térmico general y a una mejora gradual al final del día.