El tiempo en el Campo de Gibraltar en Halloween y Tosantos: sol, nubes y un toque de lluvia

El Campo de Gibraltar vivirá un fin de semana de tiempo estable y temperaturas suaves, con predominio de cielos parcialmente nublados y ausencia de lluvias significativas hasta el domingo. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el viernes y el sábado se mantendrán las máximas en torno a los 25 °C, con ambiente agradable y ligera brisa costera. El domingo, en cambio, llegará un cambio de tiempo con descenso de temperaturas y posibilidad de lloviznas ocasionales, especialmente durante la mañana. En conjunto, será un fin de semana otoñal tranquilo, ideal para disfrutar al aire libre, aunque con un paraguas a mano por si acaso al final del periodo.

Viernes

El viernes arrancará con cielos parcialmente nublados y una temperatura suave de entorno a los 18 °C por la mañana. A lo largo del día se espera que la nubosidad persista, aunque sin previsión de precipitaciones destacadas. Será una jornada agradable, con temperaturas que podrían alcanzar los 25 °C, aunque habrá vientos moderados en la zona costera, con posible efecto mar-tierra, lo que puede hacer que la sensación térmica sea algo más fresca al atardecer.

Sábado

La mañana del sábado se presenta con cielos mayormente nublados. A medida que avance el día, aparecerán intervalos de sol que suavizarán la sensación térmica. La máxima rondará los 25 °C, mientras que la mínima caerá hasta los 16 °C, lo que implica una buena jornada para aprovechar al aire libre, aunque conviene tener en cuenta la nubosidad variable.

Domingo

El domingo cambia el panorama: se esperan lluvias y lloviznas ocasionales durante la mañana, acompañadas de cielo mayormente nublado. Por la tarde, aunque puede que escampe, el riesgo de chubascos todavía estará presente. Las temperaturas máximas serán alrededor de los 23 °C y las mínimas se mantendrán en aproximadamente 16 °C. Será un día más fresco y húmedo, por lo que se recomiendan prendas impermeables y revisar rutas o planes al aire libre. Viento cambiante, lo que puede incrementar la sensación de frescor.

Resto de España

Un total de ocho provincias tendrán avisos este viernes, último día de octubre, por lluvias y oleaje, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto, las provincias con avisos por lluvias serán Ávila, Salamanca, Zamora, Toledo, Cáceres, A Coruña, Ourense y Pontevedra. Además, se esperan acumulados de más de 60 l/m2 en Pontevedra (Interior, Miño y Rías Bajas), norte de Cáceres y Salamanca (sur y Sistema Central). Los avisos por oleaje estarán en A Coruña y Pontevedra, con mar combinada del oeste o noroeste, de 4 a 5 metros y viento del suroeste de 50 a 61 kilómetros por hora (km/h) al norte de Fisterra.

La AEMET prevé para este viernes que el frente se mantendrá estacionario en el noroeste de la Península y favorecerá la persistente entrada de una masa de aire marítima subtropical, que será húmeda y templada y que dará lugar a cielos muy nubosos o cubiertos en la Península y Baleares, con predominio de la nubosidad alta en el área mediterránea.

Asimismo, se producirán precipitaciones en el cuadrante noroeste peninsular, que serán menos frecuentes e intensas en el resto peninsular, mientras que en la vertiente mediterránea y en Baleares no se esperan. Además, en los litorales de Galicia se prevé que sean persistentes con acumulados significativos y no se descarta por la tarde que se den chubascos localmente fuertes en el interior de Pontevedra, oeste de Ourense, noroeste de Castilla y León y oeste del Sistema Central.

Mientras, en Canarias se esperan intervalos nubosos y se abrirán amplios claros a partir de la tarde, de este a oeste, con algunas precipitaciones débiles y puntuales en las islas occidentales. Además, se prevén nieblas en zonas altas del interior peninsular y en depresiones del noreste.

En cuanto a las temperaturas máximas estarán en descenso en la meseta norte, Cantábrico oriental y alto Ebro, que será más suave en entornos montañosos del interior, así como ascensos, de ligeros a moderados en el resto peninsular y archipiélagos. Respecto a las mínimas se esperan descensos en la mitad sur peninsular, resto de la vertiente mediterránea, este de Castilla y León y será un descenso ligero en los archipiélagos. En el resto habrá ascensos que serán localmente notables en zonas del Cantábrico. Asimismo se esperan heladas débiles en los Pirineos.

Por otra parte, soplará viento moderado en toda la Península y Baleares, con predominio de las componentes sur y suroeste y del oeste en Alborán y con intervalos de fuerte en litorales de Galicia y zonas altas de la mitad norte peninsular, con probables rachas que serán muy fuertes en la Cordillera Cantábrica, Pirineos y localmente en zonas expuestas del noroeste de A Coruña y norte de Lugo. Además, no se descarta en zonas altas de la mitad norte.

En Canarias, se prevé viento flojo de componente este en las islas orientales y de componente sur en el resto. Además, serán posibles las rachas muy fuertes del suroeste en cumbres del Teide.