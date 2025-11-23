El tiempo en el Campo de Gibraltar: Subida de las temperaturas para la Black Week 2025

La última semana de noviembre —la popular Black Week, antesala del mayor evento de compras del año— viene cargada de movimiento atmosférico en el Campo de Gibraltar. Tras varios días marcados por el frío seco y los vientos cortantes de componente norte, la atmósfera se dispone a dar un giro completo que dejará un tiempo mucho más benigno y, sobre todo, más propio de un otoño suave que de un invierno adelantado.

El gran protagonista de este cambio será la entrada de una masa de aire templada de origen atlántico. Con ella, el mercurio pegará un estirón notable: las máximas rondarán los 20 grados durante toda la semana, mientras que las mínimas suavizarán su caída hasta situarse en torno a los 10 grados, dejando atrás las madrugadas gélidas que han dominado los últimos días. El inminente ascenso térmico irá acompañado también de un cambio en la circulación del viento: los flujos de norte y noreste cederán el testigo a los vientos del oeste (poniente), más templados, responsables del ambiente más agradable que está por llegar.

El lunes 24 y el martes 25 serán los únicos días con cierta inquietud meteorológica. El paso de un frente atlántico barrerá gran parte de Andalucía y dejará lluvias en el Campo de Gibraltar durante la tarde del lunes y la mañana del martes. Nada preocupante: precipitaciones pasajeras, breves y propias de un frente de transición. Desde el martes por la tarde en adelante, la estabilidad se adueñará de la situación. El resto de la semana transcurrirá con cielos poco nubosos o prácticamente despejados y ni rastro de lluvia.

Sol para el Black Friday

Y ahora, la fecha que todos los cazadores de chollos esperan: el viernes 28 de noviembre, Black Friday 2025. La jornada de descuentos por excelencia —celebrada justo después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos— apunta a ser meteorológicamente perfecta. Se prevén cielos completamente despejados, temperaturas suaves y viento moderado de levante: el cóctel ideal para recorrer tiendas, centros comerciales y avenidas sin paraguas, sin bufandas extras y sin excusas para quedarse en casa. Si hay un día marcado en rojo por millones de consumidores, éste será también un día marcado en azul en el cielo.

Cabe recordar que aunque su nombre literal, Viernes Negro, no suene especialmente festivo, las ofertas llevan años desbordando esa única fecha: muchas marcas adelantan promociones durante toda la semana e incluso las alargan unos días más. En España, esta campaña se ha convertido en un momento estratégico para quienes quieren adelantar compras navideñas aprovechando descuentos realmente suculentos.

¿Cómo arrancará diciembre?

De cara al medio plazo, la Aemet aporta una pincelada adicional. Para la semana del 1 al 7 de diciembre, la incertidumbre crece —como suele ocurrir al alejarse en el horizonte de predicción—, pero el escenario más probable apunta a temperaturas dentro de la normalidad y precipitaciones menores de lo habitual. Ahora bien, la agencia advierte: esta predicción podría variar significativamente en futuras actualizaciones. Para la semana del 8 al 14 de diciembre, ni siquiera hay una tendencia clara sobre la mesa.