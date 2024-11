Piden que la limpieza viaria en el Campo de Gibraltar y Ceuta sea considerada una profesión de riesgo

Algeciras/El Sindicato Independiente de Trabajadores de Andalucía (SITA) ha solicitado a la Seguridad Social que la profesión de limpieza viaria y residuos urbanos sea reconocida como profesión de riesgo laboral tanto en el Campo de Gibraltar como en Ceuta.

En un comunicado, el sindicato ha señalado que estos empleados cumplen con todos los requisitos como plus de toxicidad, plus de penosidad y plus de peligrosidad.

El sindicato ha advertido de que los trabajadores de limpieza utilizan distintos productos químicos como lejía o jabones industriales y que los riesgos a los que están expuestos son "salpicaduras, contacto, inhalación, exposición a sustancias nocivas, contacto con sustancias cáusticas y corrosivas".

También detallan que los trabajadores de recogida de residuos sólidos urbanos están sometidos a determinados riesgos como "atropellos, caídas, golpes, cortes o manejo de cargas en horario nocturno".

Asimismo, el secretario general de la sección sindical de SITA en Ceuta, Juan Montoya, ha advertido de que este oficio también cuenta con otros obstáculos para desempeñar la labor como las inclemencias meteorológicas.

Debido a estos riesgos, SITA argumenta que los trabajadores de limpieza y residuos deberían ser reconocidos como profesionales de riesgo laboral y, por ende, recibir los derechos correspondientes, incluyendo la jubilación anticipada, al igual que otros colectivos como bomberos, trabajadores de la construcción, pilotos y personal ferroviario.