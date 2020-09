El SUP pide más medios humanos y materiales para luchar contra el narcotráfico en la comarca

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) sostiene que el incidente en el que este sábado un inspector de la Policía Nacional resultó herido de gravedad al ser embestido por un vehículo conducido por un narcotraficante vuelve a poner de manifiesto "la necesidad de reforzar cuanto antes los medios humanos y materiales para la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar". El SUP recuerda que lleva meses alertando de esta situación.

El SUP mantuvo el pasado junio una reunión con los portavoces parlamentarios de la Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados. "En esas reuniones ya pusimos sobre la mesa que la evolución del número de efectivos de Policía Nacional destinados en la provincia no había experimentado un incremento apreciable desde 2011 y que la potenciación de las capacidades de esas plantillas sólo se produce cuando llegan alumnos en prácticas. De nada sirve aprobar despliegues operativos específicos para la lucha contra el narcotráfico, como el Plan Seguridad Meridional, que se activó en abril de 2018, si no se cuenta con unos recursos humanos potenciados que permitan, además, que las persecuciones de estas mafias cuando se ven sorprendidas se hagan con las máximas garantías para los policías al disponer de los apoyos necesarios en caso de hacer frente a ataques como este", explica la organización.

El sindicato también ha planteado mucho más esfuerzo en vehículos, equipos de protección para los policías, medios tecnológicos y formación específica, especialmente en el Campo de Gibraltar: "Medios que deberían sumarse a los despliegues de unidades centrales especializadas (como la UIP, UPR, Brigada Móvil, Guías Caninos o Comisaría General de Policía Judicial), que proporcionan capacidades operativas mayores cuando se trata de perseguir a unos traficantes muy violentos que luchan por evitar la incautación de la droga ante la necesidad de evitar daños en sus redes de distribución, ya de por sí resentidas, y que han buscado el refugio esporádico en otras zonas como la Costa del Sol, Huelva o Almería".

Junto a ello, el SUP propone el refuerzo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), creada en 2019 en Algeciras y cuyo papel es fundamental para ahogar a las mafias asentadas en la zona. Una propuesta que se suma a la de crear comisiones mixtas en los juzgados que integren a magistrados, fiscales y policías para lograr una mejor coordinación de las investigaciones.