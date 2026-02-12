Estos son las localidades y los colegios e institutos de Andalucía sin clases presenciales este viernes, 13 de febrero

La Junta de Andalucía ha amplido el listado de centros donde este viernes, 13 de febrero de 2026, estará suspendida la actividad lectiva presencial como consecuencia de las previsiones meteorológicas. Además, en el listado se encuentran los centros ubicados en zonas con desalojos, imposibilidad de acceso por los cortes de carreteras o daños en sus instalaciones por efectos del temporal de los últimos días.

CÁDIZ

Los municipios afectados por la suspensión de actividad lectiva en todos sus centros educativos son:

Grazalema

Torre Alháquime

Alcalá del Valle

Algodonales

Benaocaz

El Bosque

El Gastor

Jimena de la Frontera

Olvera

Prado del Rey

Puerto Serrano

San Martín del Tesorillo

Setenil de las Bodegas

Ubrique

Villaluenga del Rosario

Zahara

Centros cerrados el 13 de febrero.

GRANADA

Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:

Quéntar-Dúdar

CPR Ribera de Aguas Blancas

JAÉN

Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:

Linares

IES Cástulo: ESO clases telemáticas, el resto reubicados en otros centros

EOI Carlota Remfry: alumnado reubicado en el IES Reyes de España

MÁLAGA

Gaucín

Montecorto

Cortes de la Frontera

SEVILLA

Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:

Pruna

Algamitas

Coripe

Benacazón

IES Virgen del Rosario

Dos Hermanas

EI La Milagrosa

EI Nuestra Señora de Valme

El Castillo de las Guardas

CEIP Peña Luenga

Villaverde del Río