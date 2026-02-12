Estos son las localidades y los colegios e institutos de Andalucía sin clases presenciales este viernes, 13 de febrero
La Junta de Andalucía ha amplido el listado de centros donde este viernes, 13 de febrero de 2026, estará suspendida la actividad lectiva presencial como consecuencia de las previsiones meteorológicas. Además, en el listado se encuentran los centros ubicados en zonas con desalojos, imposibilidad de acceso por los cortes de carreteras o daños en sus instalaciones por efectos del temporal de los últimos días.
CÁDIZ
Los municipios afectados por la suspensión de actividad lectiva en todos sus centros educativos son:
- Grazalema
- Torre Alháquime
- Alcalá del Valle
- Algodonales
- Benaocaz
- El Bosque
- El Gastor
- Jimena de la Frontera
- Olvera
- Prado del Rey
- Puerto Serrano
- San Martín del Tesorillo
- Setenil de las Bodegas
- Ubrique
- Villaluenga del Rosario
- Zahara
GRANADA
Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:
Quéntar-Dúdar
- CPR Ribera de Aguas Blancas
JAÉN
Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:
Linares
- IES Cástulo: ESO clases telemáticas, el resto reubicados en otros centros
- EOI Carlota Remfry: alumnado reubicado en el IES Reyes de España
MÁLAGA
- Gaucín
- Montecorto
- Cortes de la Frontera
SEVILLA
Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:
- Pruna
- Algamitas
- Coripe
Benacazón
- IES Virgen del Rosario
Dos Hermanas
- EI La Milagrosa
- EI Nuestra Señora de Valme
El Castillo de las Guardas
- CEIP Peña Luenga
Villaverde del Río
- CEIP Alpesa
