Síndrome postnavideño: los síntomas emocionales que aparecen tras los Reyes y cómo combatirlos

Pasado el día de Reyes finalizan las fiestas navideñas y todo vuelve a la normalidad. Se restituyen los horarios y ritmos habituales de trabajo, los niños vuelven al colegio y recuperamos unos hábitos alimenticios más saludables tras los excesos que habitualmente cometemos con las comidas de Navidad y Nochevieja, dulces navideños y roscones de reyes. Las secuelas de tanta diversión e inhibición luego pasan factura en forma de kilos de más y también en lo económico, tras los enormes gastos que hemos tenido que acometer, especialmente en los regalos a nuestros seres queridos.

Sin embargo, hay otras consecuencias a las que desde un punto de vista médico hay que prestar atención y que no son baladíes: las emocionales. Ahí es donde entra el denominado síndrome postnavideño. Cristina Tamarit, psicóloga del Centro Médico Quirónsalud Algeciras, adscrito al Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, explica que este síndrome hace alusión "a un conjunto de síntomas que aparecen cuando finalizan las vacaciones de Navidad". A este respecto, señala que "tras haber pasado unos días de fiestas, reunidos con nuestros seres queridos, amigos, comidas, compras compulsivas, volver a la rutina genera un contraste emocional fuerte y empiezan a sentirse una serie de síntomas comunes: a nivel emocional, físico y cognitivo".

Síntomas emocionales, físicos y cognitivos

A nivel emocional, la especialista destaca que se pueden originar "tristeza, desencanto, ansiedad, apatía, irritabilidad, fobia social". A nivel físico, menciona "cansancio, fatiga, falta de energía y malestar general". Además, a nivel cognitivo puede producirse una "dificultad para concentrarse", en lo que se denomina la sensación de "niebla mental". "Todo esto puede generar estrés y desánimo", comenta la psicóloga, para quien "lo importante es saber reconocerlo".

Tras este primer paso, para superar este síndrome postnavideño es importante, señala, "introducir rutinas gradualmente, mantener hábitos saludables, evitar el aislamiento y enfocarnos en proyectos y objetivos para el año que entra, qué le pedimos a 2026, qué cambios queremos hacer". También es importante, opina la especialista, que estas metas sean realizables y que "asumamos el compromiso de llevarlas a cabo", porque no cumplirlas puede "incrementar nuestro estrés y generar frustración".

Naturalmente, acudir al psicólogo ante la aparición de estos síntomas permite a los afectados contar con una orientación adecuada, adaptada al caso y a la psique de cada paciente, y por tanto con herramientas más eficaces para combatir este síndrome.

Quirónsalud en Andalucía

El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla (Sagrado Corazón, Infanta Luisa y Materno-Infantil), Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y dos hospitales de día quirúrgicos en Sevilla y Málaga, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya y Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, entre otros.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (once de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.