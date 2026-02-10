Sierra de Luna bate a Grazalema y lidera el ranking de lluvias en Andalucía con casi 188 litros en un solo día

La estación meteorológica de Sierra de Luna, situada en el término municipal de Tarifa, se convirtió este lunes en el punto más lluvioso de toda la red del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) Hidrosur, al registrar 187,9 litros por metro cuadrado en apenas 24 horas. Una cifra que supera ampliamente a Grazalema, tradicionalmente considerado el enclave más lluvioso de España, donde se recogieron 138,9 litros por metro cuadrado.

Los datos, consultados en la ficha oficial del sistema Hidrosur, reflejan la intensidad excepcional del temporal atlántico que en los últimos días ha situado al Campo de Gibraltar y la Sierra de Cádiz en el epicentro de las precipitaciones más abundantes de Andalucía.

La estación de Sierra de Luna se encuentra a 820 metros de altitud, dentro del Parque Natural de Los Alcornocales, en una zona de montaña muy expuesta a los vientos húmedos procedentes del Atlántico y del Estrecho de Gibraltar. Esta posición la convierte en una auténtica barrera orográfica capaz de exprimir al máximo la humedad de las borrascas atlánticas.

No es la primera vez que este observatorio destaca en episodios de lluvias intensas. En temporales recientes, Sierra de Luna ya se había situado entre las estaciones más lluviosas de toda Andalucía, liderando incluso varios rankings diarios de precipitación.

¿Por qué llueve tanto en Sierra de Luna?

El mecanismo es muy similar al que explica las lluvias extremas de Grazalema. Las masas de aire húmedo procedentes del Atlántico chocan contra las sierras del Campo de Gibraltar, viéndose obligadas a ascender rápidamente, lo que provoca condensación intensa y lluvias persistentes.

Situada en primera línea de impacto de las borrascas, Sierra de Luna actúa como un “escudo meteorológico”, capaz de generar acumulaciones extraordinarias en cortos periodos de tiempo. En situaciones de temporales atlánticos o presencia de ríos atmosféricos, estos enclaves serranos pueden acumular en pocos días la lluvia equivalente a varios meses en otras zonas del país.

Un año hidrológico de cifras récord

Los registros acumulados confirman esta hiperactividad pluviométrica. En lo que va de año hidrológico, la estación de Sierra de Luna suma ya 2.617 litros por metro cuadrado, una cifra que compite directamente con los valores medios históricos de Grazalema, situada entre 2.000 y 2.200 mm anuales, aunque tras las últimas lluvias el municipio de la sierra gaditana lleva acumulados 2.663,3 mm, frente a 933,5 mm a la misma fecha del año hidrológico anterior y 1.990,4 mm del año hidrológico completo pasado.

Este dato consolida a Sierra de Luna como uno de los observatorios más lluviosos del sur de Europa, especialmente durante episodios de circulación de borrascas.