El Campo de Gibraltar vivirá en pleno septiembre uno de los mejores fines de semana del verano: sol, calor y playas agradables

El Campo de Gibraltar se prepara para disfrutar de un fin de semana casi perfecto en lo meteorológico. Entre el viernes 12 y el domingo 14 de septiembre, la comarca vivirá días soleados, con temperaturas que invitan a aprovechar las playas y sin rastro de lluvias en el horizonte. Será, probablemente, el mejor fin de semana del tramo final del verano.

La jornada del viernes 12 arrancará con un ambiente cálido pero soportable. El termómetro alcanzará los 26 grados de máxima, con la presencia de un levante débil en el Estrecho, lo suficientemente suave como para no incomodar a bañistas ni a quienes tengan planes al aire libre.

El auténtico plato fuerte llegará el sábado 13 y el domingo 14, cuando las máximas se elevarán hasta los 29 y 30 grados, dejando dos días ideales para disfrutar del litoral. El sol será protagonista absoluto y el levante se mantendrá discreto, lo que convierte a este fin de semana en una oportunidad inmejorable para apurar los últimos coletazos del verano.

Eso sí, la calma será breve. A partir de la madrugada del lunes 15, el levante regresará con más fuerza. Se espera un viento moderado en el Estrecho durante gran parte de la semana, acompañado de un descenso generalizado de las temperaturas y la aparición de cielos nubosos o muy nubosos, marcando el inicio de un ambiente más otoñal.

Atención en las playas tras el fin de la temporada oficial de baño

Aunque las condiciones meteorológicas acompañen, conviene recordar que en la mayoría de municipios de la comarca, como Algeciras o La Línea de la Concepción, los ayuntamientos han dado por finalizada la temporada oficial de baño. Esto significa que ya no habrá servicios de salvamento y socorrismo en las zonas de litoral.

Ante esta circunstancia, las administraciones locales hacen un llamamiento a la prudencia y a extremar las medidas de seguridad para quienes decidan seguir disfrutando de la costa.

Del mismo modo, las labores de limpieza de playas continuarán únicamente de lunes a viernes, tanto mecánicas como manuales. Los consistorios piden colaboración ciudadana para mantener el litoral en buen estado, recordando el uso de papeleras y evitando dejar residuos. Los aseos públicos, además, permanecerán cerrados tras el fin de la temporada.