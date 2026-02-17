Seis mujeres de diez en la industria del Campo de Gibraltar

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Belén Pacheco, responsable de RRHH y calidad de SAM; Pilar Cañete, secretaria general de la AGI; Inmaculada Moreno, jefa de planificación y programación de Acerinox Europa; Carmen Romero, responsable de almacén de aduanas de SAM; Inmaculada Olivero, delegada territorial de Industria en Cádiz, y Auxiliadora Heredia, jefa de normalización y plan de excelencia de Acerinox Europa

Seis mujeres de la industria del Campo de Gibraltar han sido reconocidas como referentes en el sector a escala andaluza en una lista que aúna un gran número de perfiles y cargos y que está elaborada por la Junta de Andalucía para destacar el papel femenino en el liderazgo empresarial.

La publicación 100 mujeres referentes en la industria andaluza, editada por la Consejería de Industria, recoge a empresarias, trabajadoras y representantes públicas relacionadas con este sector productivo, como adelantó El Conciso. En ella se incluye una numerosa representación del Campo de Gibraltar.

Pilar Cañete, secretaria general de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI), encabeza la presencia campogibraltareña. La publicación destaca su condición de primera mujer en ostentar este cargo, desde el que impulsa "una agenda de progreso, seguridad y colaboración" para aportar valor a la comarca.

Junto a la patronal industrial, dos compañías cuentan con doble representación en la lista andaluza. Una de ellas es Acerinox Europa, gracias a la presencia de Inmaculada Moreno y de Auxiliadora Heredia. La primera es jefa de planificación y programación de la planta, doctora en Ciencias Químicas y tiene casi tres décadas de trayectoria. De ella, el documento resalta su liderazgo. "Representa el valor del conocimiento, la constancia y la capacidad de transformar una planta desde la estrategia y la precisión técnica", abunda.

En cuanto a Auxiliadora Heredia, jefa de sección de normalización y plan de excelencia con casi cuarenta años de experiencia a sus espaldas, se incide en su carácter de pionera en la siderurgia y referente en el liderazgo femenino, habiendo liderado laboratorios e investigaciones. "Su rigor, compromiso y capacidad para transmitir conocimiento han sido clave en la evolución técnica y cultural del sector", expone la lista.

La otra empresa del Campo de Gibraltar representada, también por partida doble, en este selecto grupo de mujeres de la industria es Servicios Auxiliares y Marítimos de Algeciras (SAM), en la figura de Belén Pacheco y Carmen Romero. Pacheco, responsable de recursos humanos, calidad y seguridad, cuenta con experiencia en otras empresas y se destaca su "gestión humana estratégica, unida a la prevención de riesgos laborales y la calidad". "Su liderazgo integra talento, seguridad y mejora continua para transformar equipos, anticipar necesidades y construir culturas sólidas orientadas al bienestar y al resultado", concreta.

Carmen Romero es la responsable del departamento de almacén de aduanas de SAM, el cual lidera "con visión y rigor". La publicación resalta la coordinación de operaciones, resolución de incidencias y cumplimiento de prescripciones junto a "su sello: eficiencia, innovación y control al servicio de procesos fiables, ágiles y sostenibles".

En el plano institucional, representa al Campo de Gibraltar la delegada territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Industria, Energía y Minas en Cádiz, Inmaculada Olivero. La linense "impulsa políticas que transforman la industria y la energía en la provincia, lidera la captación de fondos europeos, fortalece el tejido productivo y promueve una formación profesional alineada con la realidad empresaria".