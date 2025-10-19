Seis menores marroquíes acceden a nado a Ceuta y elevan a 564 los migrantes acogidos en la ciudad

Un grupo de seis migrantes, todos ellos menores de edad y de nacionalidad marroquí, ha sido localizado en el mar cuando intentaban llegar a nado hasta Ceuta en las últimas horas, según han informado fuentes policiales. Con estas llegadas, el número de menores migrantes acogidos en la ciudad autónoma asciende ya a 564, una cifra que multiplica por seis la capacidad oficial de acogida.

Los jóvenes fueron localizados por la Gendarmería marroquí cuando se encontraban en plena travesía hacia el espigón fronterizo del Tarajal, siendo posteriormente trasladados hasta la playa del mismo nombre, situada junto al paso fronterizo sur de la ciudad.

Durante la jornada, las autoridades marroquíes desplegaron medios terrestres y marítimos en la zona fronteriza ante la presencia de varios nadadores que trataban de lanzarse al mar para alcanzar la costa ceutí.

La llegada de estos seis menores se produce en un momento de máxima presión migratoria sobre los recursos de acogida de Ceuta. La ciudad autónoma alberga actualmente a 564 menores extranjeros no acompañados, lo que supone una sobresaturación del 584%, ya que la capacidad legal de los centros está fijada en 93 plazas.

Según los datos oficiales, el 75% de los menores se encuentra alojado en recursos provisionales y de emergencia, ante el colapso del centro principal de acogida. En lo que va de año, 638 menores han accedido de forma irregular a Ceuta, una cifra que se acerca a los 794 registrados entre enero y septiembre de 2024.

Las autoridades locales advierten de la situación límite del sistema de acogida y reclaman mayor apoyo del Estado para afrontar el creciente flujo de menores migrantes, que en los últimos meses ha vuelto a intensificarse en la frontera sur.