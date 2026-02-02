Seis estudiantes reciben los Premios Cátedra Fundación Moeve 2025 en la Universidad de Cádiz

El Salón de Grados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras de la Universidad de Cádiz (UCA) ha acogido la ceremonia de entrega de los Premios Cátedra Fundación Moeve 2025, unos galardones que reconocen la excelencia de los trabajos fin de estudios por su aplicación práctica en ámbitos estratégicos como la transición energética, la biodiversidad y la eficiencia y el consumo de agua.

En total, seis estudiantes han sido distinguidos por proyectos que destacan por su impacto, utilidad y proyección futura, según ha valorado la comisión mixta de la Cátedra Fundación Moeve.

En la modalidad de Biodiversidad, el primer premio ha recaído en Atenea Rodríguez Luque por su trabajo Variabilidad de las comunidades bentónicas en ambientes con diferente presión de invasión. El segundo reconocimiento ha sido para María José Romero Pérez por el estudio Effects of yellow artificial light at night (ALAN) on the physiology of the native macroalga Halopteris scoparia and the invasive species Rugulopteryx okamurae.

En la categoría de Transición Energética, Patricia García Herrera Cruces ha obtenido el primer premio por su proyecto Evaluación de las propiedades mecánicas y físicas de nuevos materiales cerámicos sostenibles para la construcción. El segundo galardón ha sido concedido a José Ángel Cano Sody por su trabajo Producción de crudo a partir de la reutilización de resinas aeronáuticas mediante licuefacción hidrotérmica y extracción líquido-líquido, y estado del arte de su upgrading mediante hidrogenación catalítica.

En la modalidad de Eficiencia y Consumo de Agua, Julia Ortiz Serrano ha sido reconocida con el primer premio por su proyecto Nuevos desarrollos de ósmosis inversa para una concentración sostenible de tierras raras, mientras que el segundo premio ha recaído en Clara de Juan Simón por el estudio Estudio de la presencia de microplásticos en instalaciones desaladoras. Impacto en el medio marino.

El acto ha contado con la participación de María Luz Martín, vicerrectora del Campus Bahía de Algeciras de la UCA; Francisco Trujillo, director de la Cátedra Fundación Moeve; Juan Carlos Valenzuela, director de la ETSIA; y Estrella Blanco, responsable de Fundación Moeve. Durante la ceremonia, los estudiantes premiados expusieron públicamente sus proyectos.

Estrella Blanco destacó “el esfuerzo de estos alumnos por plantear soluciones sostenibles y aplicables a los retos actuales”, y subrayó que estos premios son fruto del “compromiso de Fundación Moeve con la Universidad de Cádiz, la innovación social y el desarrollo del talento universitario”.

Desde su creación en 2005, la Cátedra Fundación Moeve ha centrado su actividad en fomentar la formación, la investigación, la transferencia de conocimiento y la divulgación, orientando actualmente sus acciones hacia la innovación social. La colaboración entre Moeve y la Universidad de Cádiz se remonta a los orígenes de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Algeciras y se ha consolidado a lo largo de los años mediante una cooperación continuada.