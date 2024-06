El saqueo turco de Gibraltar en 1540 (I)

Al revisar las principales bibliografías publicadas sobre Gibraltar se observa cierta confusión con un libro de Pedro Barrantes Maldonado (1510-1579), impreso en Alcalá de Henares en 1566, que relata un suceso del que fue testigo en 1540, cuyo título exacto es Dialogo entre Pedro Barrantes Maldonado, y vn cauallero estrangero que cuenta el saco que los turcos hizieron en Gibraltar. Y el vencimiento y destruycion que la armada de España hizo en la de los turcos. Año 1540.

Ese libro impreso se considera la monografía histórica más antigua sobre Gibraltar, reeditado hasta ahora dos veces (1889 y 2010). Pero tal suceso lo menciona en otras obras. En Ilustraciones de la casa de Niebla (1541), obra divulgada en copias manuscritas y por último impresa y en varios manuscritos de la Biblioteca de El Escorial, con similar confusión bibliográfica.

Esta revisión dedica un apartado a la confusión bibliográfica en cada autor particular. Otro, como conclusión, con la reseña bibliográfica correcta tras cotejar los originales y un último apartado, con la bibliografía esencial consultada. Por la extensión alcanzada en ellos se excluyen aspectos inicialmente previstos sobre la vida y obra del autor. Para suplirlo en parte se remite a la entrada “Pedro Barrantes Maldonado”, de Ana Ma Carabias Torres en el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia, en su edición digital de fácil acceso en internet, que se podría considerar la síntesis más completa y actualizada al respecto.

Una errónea confusión bibliográfica

La primera mención del libro de Barrantes (1566) en la bibliografía gibraltareña está en un manuscrito del siglo XVII, de Alonso Fernández (o Hernández) del Portillo, inédito hasta el siglo XX, que contiene otro relato del saqueo turco a Gibraltar de 1540, donde cita a “Barrantes Maldonado” que “escribió éste suceso mas á la larga que aquí”, en una “historia impresa”, justificando su autor la omisión de algunos detalles, pues “si todos se nombraran fuera menester otra particular historia, como de ello anda impresa y para ella remito á el Lector”. Aunque es probable que Portillo conociese el contenido del libro de Barrantes (1566), en la referencia bibliográfica omite su título, lugar, año e impresor.

Nicolás Antonio (1617-1684), en la bibliografía hispana en latín ordenada por nombre propio de autor reseña que “Petrus Barrantes Maldonado” editó un “Dialogo en que quenta el saco que los Turcos hizieron en Gibraltar y el vencimiento que la armada de España hizo en la de los Turcos año de MDXL. Compluti apud Sebastianum Martinez 1566 in 8º”. Nicolás Antonio debió conocer el libro de Barrantes (1566), pero simplifica su título original, que copiarán otros autores posteriores.

Ignacio López de Ayala (1738-1789), en relación con el saqueo turco de Gibraltar, remite al manuscrito de Portillo que consultó, citando además a “Pedro Barrantes Maldonado, historiador de este suceso”, pero abrevia la referencia bibliográfica como entonces era usual: “Barrant. Maldonado. Dialogo del saco de Gibraltar”. El extracto que Ayala da del suceso es tan amplio que facilitó a otros historiadores citar a Barrantes (1566), sin consultarlo. Pero Ayala omite el título completo del libro de Barrantes, lugar, impresor y fecha, aunque sí parece que lo consultó, pues aporta detalles del mismo omitidos por Portillo.

Ángel María Monti Díaz (1800-1858), seguiría a Nicolás Antonio al citar a “Pedro Barrantes Maldonado” que “dió á luz en 1566 un opúsculo en el que refiere el saqueo que los turcos hicieron de Gibraltar, y el vencimiento de la escuadra española sobre la de aquellos en la misma bahía, el año de 1540”. Monti no debió leer el libro de Barrantes (1566), pues los turcos fueron vencidos no en la “misma bahía”, sino junto a la isla de Alborán.

Francisco María Montero y Delgado (1828-1893) repite el título propuesto por Nicolás Antonio al decir que “Pedro Barrantes Maldonado dió á luz una relacion con el título de Diálogo en que se cuenta el saco que los turcos hicieron en Gibraltar, y el vencimiento que la armada de España hizo á los turcos, en el año de 1540, impreso en Alcalá en 1566”. Montero sigue a Ayala en el contenido, sin dejar evidente su consulta personal del libro de Barrantes (1566).

Nicolás Díaz Benjumea y Oya (1828-1884), en un breve epítome bibliográfico sobre Gibraltar, publicado en español e inglés y ordenado por cronología de edición, cita el libro de Barrantes (1566) con el título simplificado de Nicolás Antonio. Pero no aporta indicio de su consulta.

Martín Fernández Navarrete (1765- 1844), copia de Nicolás Antonio su referencia bibliográfica del libro de Barrantes (1566), añadiendo tres nuevas obras manuscritas de éste sobre el suceso, conservadas en la Biblioteca de El Escorial. Dos de ellas en un códice (BE, iij-23) y el tercero en otro distinto (BE, ij, sub. Nº 4), titulados según él: Diálogo de lo que hizo la armada del turco en la plaza de Gibraltar, siendo general de ella Dali-Hamet, año 1540; Declaración de lo que hizo la armada turquesca desque salió de Gibraltar, é como D. Bernardino de Mendoza, general de la armada de España, dio batalla naval á la armada de los turcos, é los venció, mató y cativó la mayor parte de ellos, y les tomó 10 navíos, é libertó 750 cristianos. Año 1540; Compendio del salto que los turcos hicieron en Gibraltar y la victoria que dellos se ovo año 1540.

Fernández Navarrete sugiere además que el libro de Barrantes (1566) parece “una reducción” de esos dos primeros manuscritos, y, “con mas acierto, que el Compendio, es lo mismo ó fué el original de lo impreso en Alcalá”. Esa sugerencia no es del todo correcta, confundiendo a historiadores posteriores con la total equiparación entre ambas obras, sin cotejarlas detenidamente.

Juan Pérez de Guzmán y Gallo (1841- 1928), en su aparato bibliográfico gibraltareño, copia los tres títulos manuscritos citados por Fernández Navarrete, deduciendo además de la fecha del suceso (1540) una inexistente edición impresa del libro de Barrantes en 1540. Así pues, tampoco cotejó la edición impresa de Barrantes (1566) con esos tres manuscritos del Escorial.

Wilburt Cortez Abbott (1869-1947), en su extensa bibliografía de Gibraltar, en inglés y orden cronológico, copia de Pérez de Guzmán el título del libro de Barrantes (1566), reiterando su error de una supuesta edición impresa en 1540. Abbott omite citar los manuscritos de El Escorial.

Juan del Álamo y Álamo (1890-1970), en su libro sobre Gibraltar, cita el libro de Barrantes (1566) pero con el título de una edición posterior (1889) y repite el error de Pérez de Guzmán al considerarlo impreso en 1540. Cita los manuscritos de El Escorial, pero se equivoca al decir que el Compendio se imprimió en Alcalá (1556, sic.) y en Madrid (1889), pues sigue inédito; supone además que “hay una ed. de Venecia y una versión castellana, ambas del mismo año 1790”, de las que no hay constancia documental. Más tarde Álamo repite una errata de José Carlos de Luna (1944), atribuyendo dos de esos manuscritos a Barbieri, en vez de a Barrantes, se ve con ello que Álamo, ni consultó el libro de Barrantes (1566), ni los manuscritos del Escorial y añade más confusión con sus inexactas suposiciones.

José Carlos de Luna Sánchez (1890-1964), transcribe a Ayala en su relato del suceso. Pero en la bibliografía final, por una errata al ordenar los autores, asigna dos de los manuscritos de El Escorial a Barbieri, que precede a Barrantes, confundiendo a Álamo que le copia (1952 y 1964). Luna a su vez copia a Álamo (1942), al decir que el Diálogo entre Pedro Barrantes y un caballero extranjero tenía una edición príncipe en Alcalá (1540) y el Compendio otra edición inexistente también en Alcalá (1556), revelando así que no leyó el libro de Barrantes (1566), ni los manuscritos de El Escorial.

Por último, George Albert Manuel Hills (1918-2002), en su historia de Gibraltar en inglés y español, repite que el Compendio es un manuscrito de 1540 y que con tal título se publicó dos veces (1566 y 1889). Añade otro error al citar textos de Barrantes del supuesto Compendio (1566), con la paginación de una reedición posterior (1889), por desconocer que el libro de Barrantes (1566) no tenía paginación, solo algunas signaturas tipográficas para su plegado y encuadernación.

Confiados en tales errores o erratas particulares, se comprende que algún historiador del Campo de Gibraltar, todavía persistiesen entre 1989 y 2020 en llamar Compendio al libro de Barrantes (1566) e incluso citarlo con otra paginación posterior.

Artículo publicado en el número 60 de Almoraima, revista de estudios campogibraltareños