Sanz califica de “insuficiente” el tratado sobre Gibraltar y lamenta una “oportunidad perdida” para lograr un acuerdo más ambicioso

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha valorado como “insuficiente” el acuerdo sobre Gibraltar hecho público este jueves por la Unión Europea, al considerar que “se podría haber sido mucho más ambicioso” y que se ha desaprovechado “una gran oportunidad para alcanzar el mejor acuerdo posible”.

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Sanz ha mostrado su malestar por la falta de participación de la Junta de Andalucía en la negociación del tratado, subrayando que el Ejecutivo autonómico ha tenido conocimiento del texto definitivo al mismo tiempo que el resto de la ciudadanía. En este sentido, ha lamentado que no se haya contado con la administración andaluza pese a tratarse del territorio directamente afectado.

“No ha sido una forma leal de trabajar. Hemos echado en falta más información y una mayor implicación de Andalucía, tal y como ha reclamado también el presidente de la Junta en los últimos días”, ha señalado.

Sobre el contenido del acuerdo, el consejero ha advertido de que, lejos de favorecer la prosperidad compartida, puede acabar consolidando una desigualdad estructural, debido a los desequilibrios fiscales existentes entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar, que influyen en la atracción de inversiones y la generación de empleo.

En este contexto, Sanz ha alertado de que la comarca puede verse perjudicada, insistiendo en la necesidad de un plan específico de inversiones para el Campo de Gibraltar, una demanda que, según ha remarcado, no queda recogida en el tratado alcanzado entre el Reino Unido y la Unión Europea tras el Brexit.

Sanz también ha criticado que el acuerdo no aborde cuestiones clave como el equilibrio fiscal ni resuelva problemas complejos relacionados con el medio ambiente, la actividad pesquera u otros ámbitos sensibles, que considera que han quedado insuficientemente tratados.

Pese a estas objeciones, el consejero ha dejado claro que Andalucía respalda la existencia de un acuerdo, aunque ha precisado que “no de cualquier acuerdo”, defendiendo uno que garantice beneficios reales y equilibrados para ambas partes.

Cabe recordar que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, remitió este jueves el texto definitivo del Acuerdo de Gibraltar a los alcaldes del Campo de Gibraltar, a la Junta de Andalucía y a los principales agentes sociales y económicos de la zona, además de solicitar su comparecencia en el Congreso para dar explicaciones.

La remisión del documento coincidió con su publicación oficial por parte de la Comisión Europea y del Gobierno británico, responsables de la negociación del acuerdo que regulará las relaciones entre Gibraltar y la UE tras el Brexit y que tiene como principal novedad la eliminación de la Verja.