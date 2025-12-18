Salvamento Marítimo rescata a seis varones magrebíes de madrugada en el estrecho de Gibraltar

El Centro de Coordinación de Salvamento de Tarifa ha coordinado esta madrugada un operativo de búsqueda y rescate en aguas del estrecho de Gibraltar, en la zona al suroeste del Banco del Hoyo. Como consecuencia de este operativo, han sido rescatados seis varones magrebíes de dos embarcaciones neumáticas de juguete.

La emergencia se activó a las 04:18 horas tras recibirse una llamada en el CCS de Tarifa en la que se alertaba de una embarcación precaria sin motor con varias personas a bordo. Desde el CCS se movilizaron de inmediato los medios Helimer 211 (helicóptero de salvamento) y la Salvamar Enif (embarcación de salvamento).

A las 06:15 horas, el Helimer 211 localizó dos embarcaciones tipo toy --de juguete-- con dos y cuatro personas de origen magrebí en buen estado de salud. La Salvamar Enif se dirigió a la zona y procedió al rescate a las 07:07 horas. También se recuperaron las dos embarcaciones. La Salvamar Enif puso rumbo al Puerto de Cádiz, donde está previsto el desembarco sobre las 09:00 horas.