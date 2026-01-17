'Safari Photicular', para leer y adentrarte en un mundo mágico

Las mesas de las novedades nos han dado grandes alegrías y sorpresas. Los libros son más que papel impreso, mucho más. Desde 2012 los libros Photicular correteaban por toda Europa, pero ha sido este 2025 cuando les hemos dado acogida en España.

¿Qué son los libros Photicular? Son libros cuyas fotografías se realizan con una impresión lenticular para crear una ilusión de movimiento fluido y 3D en imágenes que en realidad están estáticas. Dan Kainen y Carol Kaufmann han creado una colección de libros de naturaleza usando está técnica y los dos primeros ejemplares que han llegado a España son: Océano y Safari.

Safari, Photicular, un libro animado. Editado por Adriano Salani Editores. Creado por Dan Kainen con texto de Carol Kaufmann. Tapas duras, tamaño 21 x 20,5 cm y con 32 páginas. Es una gran aventura por África empezando por el rey de la selva, el león. Le acompaña el guepardo, el gorila, el rinoceronte, la cebra, el elefante, la gacela y la jirafa. Cuando vamos pasando sus páginas además de la información detallada sobre el animal que nos está presentando, lo veremos en movimiento y dentro de su propio medio. Es una experiencia visual en la que disfrutamos todos, pequeños, pero también los mayores. Es un gran libro para introducir a los más pequeños en el respeto y amor por la naturaleza, pero que con sus textos podrá ir creciendo con sus lecturas.

Recomendado a partir de los 4 años. Tiempo de lectura 1 horas y 30 minutos.

Océano, Photicular, un libro animado. Editado por Adriano Salani Editores. Creado por Dan Kainen con texto de Carol Kaufmann. Tapas duras, tamaño 21 x 20,5 cm y con 32 páginas. Para adentrarte y disfrutar del fondo del mar y de los seres que viven en él. El primer ser que nos presenta es un pez payaso llamado Labios Dulces; le continúa el pulpo, el caballito de mar, el tiburón, la tortuga marina, la morena y por último la medusa. En el momento que lo pones en las manos de los más pequeños les fascina, es como si los hechizaras, no se cansan de mirarlos y hacen que los animales tomen vida.

Recomendado a partir de los 4 años. Tiempo de lectura 1 horas y 30 minutos.

Safari y Océanos son los dos primeros, pero tras ellos para este 2026 tendremos: Polar, Jungle, Birds, Bugs, Outback, Wild, Babies y Dinosaur. Sí no quieres esperar, ya los puedes adquirir en inglés.

Aunque indicamos “a partir de los 4 años”, el texto que lo acompañan es para lectores más mayores, incluso para adultos, por ello son libros que pueden disfrutar a la vez distintos lectores, según su nivel; son ideales para compartir abuelos y nietos.

Los pequeños lectores recomiendan

Fernando López Gil, alumno 2º ESO: “Es curioso, porque Fauna se lo han regalado a mi hermano pequeño, que está en 2º de Primaria y quien más usa el libro es mi abuelo, que fue quien se lo pidió a los Reyes Magos. Bueno, yo también me lo he leído y lo llevé al Club de lectura. Es un libro de naturaleza, con información detallada de los seres que aparecen en el mismo, pero lo primero que me llamó la atención es que es un libro en el que han trabajado muchísimas personas, solo tenemos que ver los agradecimientos al principio del libro, en el que nombran a todos ellos, y la dedicatoria “A la Felicidad”. Si te gustan los libros de naturaleza debes leer este libro y seguro que disfrutarás”.

Actividades con su lectura

Hoy tenemos un libro de naturaleza, pero sobre todo con una nueva técnica de impresión y como siempre empezamos realizándonos preguntas, con curiosidad, porque ser curiosos y tener muchas preguntas y como llenar nuestro coche de energía.

Antes de empezar a leer: Nos fijamos en la portada, ¿Sabes que es un Safari? ¿Qué Safari encontraremos en este libro? ¿A qué te suena “Photicular”?

Durante la lectura: ¿Qué te parecen las imágenes? ¿Te han motivado a la lectura? ¿Qué has aprendido?

Finalizado el libro: Son muchos seres los que no han tenido cabida en este libro. De la lectura damos el paso a la expresión escrita, vamos a completar el libro. Cada uno elige otro animal que vive también en la sabana africana y realizamos una exposición de este. Aunque no tenemos la técnica photicular, también acompañamos nuestra información con fotografías de nuestro animal.

Dan Kainen, artista, diseñador e inventor estadounidense. Es el creador de los libros Photicular, como Safari y Océano. Mientras trabajaba con algunos de los pioneros de la holografía, Dan creó un foco especial que utilizó el Museo de la Holografía del Soho para iluminar hologramas. El campo relacionado de la holografía llevó a Dan a interesarse por el arte lenticular y, a su vez, tras casi una década de investigación y experimentación, a la creación de su «Motion Viewer», su tercera patente en ese campo y la inspiración de Safari y los demás...

Carol Kaufmann, escritora y editora independiente, su trabajo para National Geographic y otras publicaciones la ha llevado a todos los rincones del planeta, desde el fondo del Océano Pacífico hasta la cima de las montañas del Atlas. Además de en National Geographic, sus escritos han aparecido en la columna Draft del New York Times, en Reader's Digest, donde fue reportera de asuntos nacionales, en The Washington Post, en George y en la antología A Woman's Europe. Vive en Alexandria, Virginia.