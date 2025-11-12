RTVE identifica 13 fosas de la Guerra Civil en el Campo de Gibraltar

La exhumación que se llevó a cabo en el cementerio de La Estación de San Roque.

El nuevo proyecto de RTVE, El país de las 6.000 fosas, ofrece por primera vez un mapa audiovisual interactivo con la ubicación, estado y contexto de las fosas comunes de la Guerra Civil y la dictadura franquista en todo el territorio español. El trabajo, de carácter documental, busca humanizar y contextualizar las víctimas mediante imágenes, sonido y testimonios asociados, convirtiéndose en una herramienta de memoria histórica y divulgación.

En el Campo de Gibraltar, el mapa recoge entradas documentadas en los siete municipios de la comarca, con fichas que incluyen el número aproximado de víctimas, el grado de intervención (exhumadas o no) y material complementario sobre cada caso.

Algeciras : Fosa en el antiguo cementerio, registrada como no exhumada y con al menos catorce víctimas identificadas en la ficha.

: Fosa en el antiguo cementerio, registrada como y con identificadas en la ficha. La Línea de la Concepción : Fosa común en el cementerio municipal, también sin exhumar según el registro audiovisual, aunque los trabajos se llevarán a cabo en breve.

: Fosa común en el cementerio municipal, también según el registro audiovisual, aunque los trabajos se llevarán a cabo en breve. San Roque : Fosas en los cementerios de San Roque casco y la Estación, ya exhumadas , además de otras que no han podido ser localizadas en la zona de La Torrecilla y en la vía de servicio de la A-7.

: Fosas en los cementerios de San Roque casco y la Estación, , además de otras que no han podido ser localizadas en la zona de La Torrecilla y en la vía de servicio de la A-7. Los Barrios : Fosa en el antiguo cementerio del municipio, lugar en el que ahora se encuentra el parque Blas Infante, en el que habría 13 personas inhumadas.

: Fosa en el del municipio, lugar en el que ahora se encuentra el parque Blas Infante, en el que habría 13 personas inhumadas. Tarifa : Tres localizaciones, dos de ellas en el cementerio con un total de 95 víctimas, sin exhumar, y una en el paraje de El Vico , en Facinas, que fue exhumada con tres mujeres que fueron asesinadas.

: Tres localizaciones, dos de ellas en el cementerio con un total de 95 víctimas, sin exhumar, y una en el , en Facinas, que fue exhumada con tres mujeres que fueron asesinadas. Jimena de la Frontera : Dos fosas registradas, una exhumada en el antiguo cementerio, dentro del castillo, y una que se encontraría en la carretera hacia San Pablo.

: Dos fosas registradas, una en el antiguo cementerio, dentro del castillo, y una que se encontraría en la carretera hacia San Pablo. Castellar de la Frontera: Dos enclaves son exhumar: la fosa de El Palancar y otra en el cementerio de Castellar Viejo, con ocho víctimas cada una.

El mapa de RTVE permite acceder a cada una de estas ubicaciones con fotografías, coordenadas, testimonios y estado de las actuaciones, ampliando la información procedente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y de los registros autonómicos.

Esta iniciativa se enmarca en el esfuerzo institucional por visibilizar la magnitud y distribución de las fosas comunes en España, y ofrece una lectura territorial del impacto de la represión franquista, también en comarcas como el Campo de Gibraltar, donde las investigaciones locales han ido cobrando impulso en los últimos años.