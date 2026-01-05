Los Reyes Magos llevan la ilusión al Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente han visitado un año más el Hospital Quirónsalud de Palmones en una de las primeras paradas de un ajetreado día que les llevará, horas más tarde, por las cabalgatas de todo el Campo de Gibraltar y, ya por la noche, a visitar las casas de todos los niños de la comarca para dejarles sus regalos.

Melchor, Gaspar y Baltasar han repartido multitud de caramelos, ilusiones y adelantado algunos obsequios a los niños que han tenido que acudir, en la previa de Reyes Magos, a Urgencias Pediátricas, así como a aquellos que se encontraban temporalmente ingresados por alguna patología, lo que ha hecho su estancia en el centro hospitalario, así como la de sus padres, mucho más amena y llevadera.

La actividad ha sido organizada, como cada año, por el Ayuntamiento de Los Barrios con la colaboración del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar. Sus Majestades han recorrido las diferentes plantas del hospital repartiendo caramelos entre los más pequeños, además de charlar y hacerse fotos con miembros del personal del centro hospitalario.

La iniciativa permite al Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar mantener su compromiso con el bienestar emocional de los pacientes pediátricos y sus familias, demostrando que salud, ilusión y diversión pueden ir de la mano.