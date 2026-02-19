La Reserva de la Biosfera del Estrecho divulga su riqueza natural con un cuaderno de campo para estudiantes

Las dos orillas del Estrecho comparten una extraordinaria riqueza natural que, en demasiadas ocasiones, pasa desapercibida para la ciudadanía. Divulgar este patrimonio y favorecer su conservación para las próximas generaciones son varios de los objetivos del Cuaderno de Campo de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España)–Marruecos que se ha presentado este jueves en Algeciras.

La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha acogido la presentación de la obra dirigida a toda la población, aunque con especial atención al ámbito educativo.

La guía se concibe como una herramienta didáctica que pone el foco en la riqueza natural de los territorios que conforman la reserva. Editada en español, árabe y francés, reúne fichas ilustradas de algunas de las especies más representativas del enclave, desde cetáceos y fauna marina hasta rapaces o el macaco de Berbería, iconos de un territorio considerado uno de los grandes corredores biológicos entre Europa y África.

En la presentación han participado la presidenta de la Mancomunidad, Susana Pérez Custodio, y el director general de Espacios Naturales Protegidos de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, José Enrique Borrallo Romero, junto a representantes institucionales, técnicos y especialistas vinculados al estudio y la gestión del medio natural. Entre ellos, la presidenta del Consejo Andaluz de Reservas de la Biosfera, Ana Villaescusa; el director del Instituto Cervantes en Dublín, Francisco Oda Ángel, en reconocimiento a su destacada labor durante su anterior etapa como director del Instituto Cervantes en Tetuán; y el director del Instituto de Estudios Campogibraltareños y presidente de la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho, Eduardo Briones.

Durante la puesta de largo del cuaderno se ha subrayado el carácter divulgativo de la publicación, concebida como una guía accesible para conocer mejor los valores ecológicos de la Reserva de la Biosfera Intercontinental, un territorio que integra espacios protegidos del sur de España y del norte de Marruecos y que destaca por su biodiversidad y su papel como puente natural entre continentes.

La portada del cuaderno de campo sobre la fauna de la Reserva de la Biosfera del Estrecho. / E. S.

Los responsables institucionales destacaron el valor de este tipo de publicaciones como instrumentos para fomentar la educación ambiental y reforzar la conciencia sobre la importancia de conservar un entorno singular que combina ecosistemas marinos y terrestres de gran valor.

El cuaderno ha sido elaborado de forma conjunta por la Junta de Andalucía, el Instituto Cervantes de Tetuán, la Agencia Nacional de Aguas y Bosques de Marruecos y el Organismo Autónomo Parques Nacionales, con financiación procedente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, en el marco de las acciones impulsadas con motivo del vigésimo aniversario de la Reserva. El acto finalizó con la entrega de ejemplares a los alumnos de los centros educativos algecireños asistentes.