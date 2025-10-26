Las rentas del trabajo sostienen más del 60% de los ingresos en el Campo de Gibraltar

La estructura económica del Campo de Gibraltar sigue dependiendo de manera predominante de los salarios y rentas del trabajo, que constituyen la principal fuente de ingresos de los hogares en toda la comarca. Según el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares 2023, recientemente publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los salarios representaron de media el 61,7 % de la renta total en 2023, un punto más que en 2022. Esta evolución confirma una ligera recuperación del peso del empleo frente a las rentas de transferencia (pensiones y prestaciones), que habían ganado relevancia durante los años más inestables del mercado laboral.

En términos monetarios, con una renta media comarcal de unos 33.900 euros por hogar (un 7,89% más que en 2022, cuando era de 2.473,6 euros), los salarios aportaron aproximadamente 20.900 euros anuales, mientras que las pensiones se situaron en torno a 6.900 euros, y las prestaciones por desempleo y otras ayudas públicas en conjunto rondaron los 4.300 euros por hogar. Otros ingresos, como ahorros o rentas por alquiler, representaron 2.400 euros de ingresos.

Distribución de Ingresos - Campo de Gibraltar Distribución de ingresos - Campo de Gibraltar Comparativa 2023 vs 2022 Fuente de ingresos 2023 (%) 2022 (%) Variación (pp) 2023 (€/hogar aprox.) Salarios 61,7% 60,5% +1,2 ≈ 20.900 € Pensiones 20,4% 21,0% −0,6 ≈ 6.900 € Prestaciones por desempleo 6,9% 7,4% −0,5 ≈ 2.300 € Otras prestaciones 3,8% 3,9% −0,1 ≈ 1.300 € Otros ingresos (ahorros, rentas, etc.) 7,2% 7,2% 0,0 ≈ 2.400 € Fuente: Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (ADRH) 2023, Instituto Nacional de Estadística (INE). Publicado el 21 de octubre de 2025.

El Campo de Gibraltar está un 15,4% por debajo de la media nacional. Aunque esta es una brecha significativa, la comarca se sitúa en una posición relativamente mejor que el resto de Andalucía y Cádiz. La comarca supera la media andaluza en un 4% (33.844 euros frente a los 32.500 de la comunidad autónoma), y también aventaja a la provincia de Cádiz en un 10,9% (30.500 euros).

Análisis por municipios

El análisis de la Renta de 2023 revela las significativas diferencias que existen en los municipios de la comarca. Los Barrios destaca como la economía más dinámica de la comarca, con un 68,5% de sus ingresos provenientes de salarios (25.669 euros), el porcentaje más alto de toda la comarca, muy por encima de la media y reflejando un mercado laboral particularmente robusto. En contraste, San Roque, aunque lidera en renta media absoluta (38.428 euros), presenta una estructura económica diversificada donde los "otros ingresos" alcanzan el 14,8% (5.687 euros), relacionados con rentas del capital, ingresos empresariales y actividades vinculadas a sectores de alto valor añadido por la influencia de Sotogrande.

La economía de Tarifa muestra un perfil claramente turístico, con los "otros ingresos" alcanzando el 17,2% (5.723 euros), el segundo porcentaje más alto de la comarca tras San Roque. Esta estructura refleja la importancia del turismo, las rentas de vivienda vacacional y los negocios empresariales vinculados al sector turístico, diferenciando claramente a Tarifa del resto de municipios. La Línea se caracteriza por la mayor dependencia de pensiones (22,2%, equivalente a 6.852 euros).

Los municipios más pequeños de la comarca —San Martín del Tesorillo, Jimena de la Frontera y Castellar de la Frontera— presentan perfiles económicos con porcentajes significativos de "otros ingresos" vinculados a la agricultura (10,2%, 11,0% y 9,4% respectivamente), reflejando la importancia del sector agrario, ganadero y forestal en estas economías rurales. Estos datos demuestran que la estructura económica del Campo de Gibraltar es heterogénea, con territorios especializados en turismo, servicios urbanos, agricultura y con dinámicas laborales muy diferenciadas que requieren políticas públicas adaptadas a las particularidades de cada municipio.

Algeciras

El municipio con más habitantes de la comarca presenta una renta media de 34.017 euros, con una estructura más diversificada. Los salarios (63% de los ingresos) aportan unos 21.431 euros, mientras que las pensiones (21,2%) equivalen a 7.212 euros. Las prestaciones por desempleo mantienen un peso del 2,1%, reflejando una realidad laboral con cierta estacionalidad y segmentación. La dependencia relativa de pensiones es superior a otros municipios.

La Línea

La Línea es el municipio con mayor dependencia de las pensiones del Campo de Gibraltar. Con una renta media de 30.863 euros, los salarios (61,8%) representan 19.073 euros, mientras que las pensiones (22,2%) alcanzan 6.852 euros. Las prestaciones por desempleo (2,6%) suman apenas 802 euros.

San Roque

Con una renta media por hogar de 38.428 euros, es el municipio con mayor nivel de ingresos del Campo de Gibraltar. Los salarios representan el 61,3% del total (23.556 euros por hogar), seguidos de otros ingresos (14,8%), pensiones (17,0%) y otras prestaciones (4,8%). Esta estructura refleja una economía activa, con fuerte presencia industrial y de servicios, y menor dependencia de prestaciones. El peso de otros ingresos es notable en San Roque, relacionado con rentas del capital e ingresos empresariales.

Los Barrios

Los hogares de Los Barrios alcanzan una renta media de 37.473 euros, con una estructura laboral particularmente dinámica. Los salarios suponen el 68,5% de la renta (25.669 euros), el porcentaje más alto de toda la comarca. Las pensiones representan el 17,2% (6.445 euros) y las prestaciones por desempleo apenas el 2,4% (899 euros). La fortaleza del mercado laboral local, con menores tasas de desempleo que otros municipios, explica el incremento de más de 2.381 euros por hogar respecto a 2022.

Tarifa

Con 33.275 euros por hogar, Tarifa mantiene una estructura económica singular donde los salarios (56,5%) generan 18.800 euros de media por hogar y los otros ingresos (17,2%) alcanzan 5.723 euros por hogar. Este perfil refleja la importancia del turismo y actividades asociadas, incluyendo rentas de vivienda vacacional y negocios empresariales vinculados al sector turístico. Las pensiones, con un 17,7%, alcanzan 5.890 euros. Las prestaciones por desempleo (3,2%) suman 1.065 euros, ligeramente por encima de la media comarcal.

Jimena de la Frontera

Jimena presenta una renta media de 28.193 euros, con los salarios (57,3%) como principal fuente, generando 16.155 euros. Las pensiones (21,8%) alcanzan 6.146 euros. Las prestaciones por desempleo (3,6%) suman 1.015 euros. Los otros ingresos (11%), equivalentes a 3.101 euros, probablemente reflejan rentas agrarias y forestales, además de turísticas.

Castellar de la Frontera

En municipio, los salarios suponen el 63,5% de los ingresos, generando 19.914 euros de los 31.361 de renta media. El peso de las pensiones (17,6%) y de las prestaciones (3,1% desempleo + 6,4% otras) muestra una economía moderadamente dependiente de las transferencias públicas. Los otros ingresos (9,4%), equivalentes a 2.948 euros, probablemente incluyen ingresos agrarios y forestales típicos de esta zona fronteriza.

San Martín del Tesorillo

El municipio más pequeño de la comarca registra una renta media de 27.549 euros. Los salarios (56,9%) suman 15.675 euros por hogar, mientras que las pensiones (21,9%) alcanzan 6.033 euros. Las prestaciones por desempleo (4,0%), con 1.102 euros, son las más altas de la comarca. Las prestaciones sociales (7,0%) suman 1.928 euros, completando el perfil de una economía mixta con fuerte peso del sector agrario, que se refleja en el 10,2% de otros ingresos (2.810 euros).

Desigualdades internas por municipio

El Atlas de Distribución de Renta de los Hogares 2023 permite analizar las desigualdades a nivel de sección censal, revelando brechas muy acentuadas en Algeciras, La Línea y San Roque.

Algeciras presenta la brecha interna más extrema de la comarca, con una diferencia de 49.297 euros (282,5%) entre sus barrios más ricos y más pobres. El barrio más rico corresponde la zona de Campo de Golf y punta de San García con 66.747 euros, mientras que la más deprimida es una zona de La Piñera, con menos de 17.450 euros. De hecho, al pinchar en el mapa del Atlas, señala que el dato está "bajo secreto estadístico, por debajo de la cota inferior", establecida en esa cifra.

San Roque presenta la segunda mayor brecha con 55.089 euros (226,2%). La sección más rica es Sotogrande con 79.440 euros, que además se encuentra entre el 1% de barrios más ricos de España, mientras que la barriada más pobre es Miraflores con apenas 24.351 euros.

La Línea de la Concepción muestra una brecha de 34.351 euros (194,8%). El barrio más próspero es La Alcaidesa con 51.987 euros, mientras que la más empobrecida es Las Palomeras con apenas 17.636 euros.