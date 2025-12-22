Record de frío en la Sierra de Luna: cae a -1,1 grados en la noche más gélida de los últimos años

La noche de este lunes 22 de diciembre ha sido extraordinariamente fría en el Campo de Gibraltar. La estación meteorológica de la Sierra de Luna, gestionada por el Sistema Automático de Información Hidrológica Hidrosur ha marcado una temperatura mínima de -1,1 grados centígrados, la más baja jamás registrada desde que se iniciaron las mediciones en esa localización.

Meteo Campo de Gibraltar destaca que hasta ahora, el récord anterior de frío en la Sierra de Luna se remontaba al 10 de enero de 2021, cuando se registraron 0,1 grados centígrados. La lectura de anoche ha superado ese mínimo en más de un grado, consolidándose como el dato más extremo de los últimos seis años de monitoreo.

Las bajas temperaturas de esta madrugada han afectado principalmente a las zonas elevadas de la comarca, donde la altitud y la ausencia de nubosidad han propiciado un enfriamiento acusado. En cotas más bajas, los termómetros han sido más moderados, pero aun así se han registrado valores muy por debajo de lo habitual para estas fechas navideñas.

Fío en Andalucía

El frío se ha dejado notar en otros puntos de Andalucía, donde se han batido récords en otras tres estaciones gestionadas por Hidrosur. El más destacado ha sido el caso de la Sierra de Gádor, en Almería, donde se ha alcanzado -12,3 grados centígrados, récord absoluto desde que existen registros en esa estación. La anterior mínima histórica se había registrado hace más de una década, dejando constancia de una noche verdaderamente excepcional en la geografía almeriense.

En Guadalmansa (Málaga), se han alcanzado un nuevo récord de frío con 4,5 grados centígrados, y en el Embalse de Cueva de la Mora (Huelva), con 1,7 grados.