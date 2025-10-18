Quirónsalud Campo de Gibraltar amplía sus tratamientos para el abordaje integral del dolor crónico

El Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar ha anunciado la incorporación de nuevas alternativas terapéuticas para mejorar la calidad de vida de los pacientes que padecen dolor crónico, especialmente aquellos afectados por artrosis, hernias discales o fibromialgia.

Con motivo de la celebración, este viernes, 17 de octubre, del Día Mundial del Dolor, el doctor Mathieu Juvin, jefe de la Unidad del Dolor del centro hospitalario, destaca que el tratamiento del dolor debe abordarse de forma “personalizada y multidisciplinar”. Para ello, el hospital cuenta con la colaboración de distintas especialidades —Traumatología, Rehabilitación, Fisioterapia, Psicología, Neurocirugía, Radiología o Urgencias, entre otras—, con el objetivo de ofrecer una atención integral a cada paciente: “Cuando un paciente llega a la unidad, lo primero es identificar el tipo de dolor, porque no todos son iguales. Puede ser nociceptivo, visceral, neuropático o mixto”, explica el especialista. “También valoramos su intensidad, duración, impacto en la vida diaria y factores psicológicos o sociales, como el estrés o la ansiedad, antes de decidir el mejor tratamiento para cada caso”, añade.

Entre las líneas de trabajo que impulsa el hospital, Juvin subraya la reducción del uso de opiáceos, buscando alternativas más seguras y eficaces. “Existe una creciente concienciación profesional por minimizar su empleo, debido a los riesgos de adicción y efectos secundarios. En nuestra unidad empleamos tratamientos farmacológicos con perfiles más seguros o técnicas intervencionistas como los bloqueos nerviosos, la radiofrecuencia, la fisioterapia o la terapia psicológica”, apunta.

Gracias a este enfoque, el Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar ha logrado reducir entre un 30% y un 50% el uso de opiáceos en Urgencias durante el último año.

La ozonoterapia, una nueva herramienta en la lucha contra el dolor

El centro ha incorporado recientemente una máquina de generación de ozono médico de última generación, con la que amplía su abanico terapéutico. Según el doctor Juvin, el ozono médico —una mezcla controlada de oxígeno y ozono— se utiliza como terapia complementaria en múltiples patologías: “Ha demostrado utilidad en artrosis, hernias discales, tendinitis, úlceras vasculares o fibromialgia, y puede combinarse con infiltraciones, radiofrecuencia o fisioterapia para potenciar los resultados”.

Sin embargo, el especialista recuerda que esta técnica no está indicada para todos los pacientes. Está contraindicada en casos de déficit de la enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, hipertiroidismo no controlado, embarazo o trastornos graves de coagulación. Por ello, antes de aplicar la ozonoterapia se realizan las pruebas sanguíneas pertinentes para garantizar la seguridad del paciente.

Juvin destaca los avances logrados también en el ámbito de la atención digital: “El mayor progreso de los últimos años es poder mantener un contacto continuo con el paciente gracias a los medios digitales. Esto nos permite ofrecer un seguimiento más cercano y adaptado a sus necesidades”, concluye.