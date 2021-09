Química para un futuro sostenible: de la captura de CO2 al reciclado químico

Para el año 2030, la UE espera haber reducido las emisiones de gases de efecto invernadero hasta un mínimo del 55% por debajo de los niveles de 1990. En paralelo, será necesario dar grandes pasos hacia una economía circular frente a una situación actual en la que solo el 12 % de los materiales y recursos secundarios vuelve a utilizarse. El sector químico ya está trabajando para dar respuesta al reto de la transformación de la economía y de la vida diaria y ese ha sido el eje conductor del foro Smart Chemistry Smart Future, dentro del salón Expoquimia, en el que la industria ha difundido esta semana algunas de sus principales innovaciones.

Air Liquide está abordando cuestiones como la captura de CO2, Cepsa Química avanza con dos proyectos que ya son conocidos en sus refinerías de San Roque y Palos de la Frontera: Detal y la digitalización de sus operadores. Otras empresas plantean los bioproductos o la búsqueda de envases más sostenibles. No podían faltar las innovaciones relacionadas con la salud y la higiene y el omnipresente hidrógeno verde.

Con una cifra de negocios de 64.519 millones de euros en 2020 y una aportación del 5,5% del PIB nacional (con efectos indirectos e inducidos), la química se ha reivindicado en Expoquimia no solo como uno de los principales sectores industriales, sino también como uno de los que encabezan la inversión en I+D+i, con 1.038 millones anuales (excluidas compras). Hasta el año 2026 podría invertir más de 18.000 millones de euros, buena parte de ellos en innovación enfocada al desarrollo sostenible con esa meta de final de la década, como recoge su documento Welcome to 2030. Estas son algunas de las propuestas que ya están en marcha.

Air Liquide

Con más de 50 años de experiencia en toda la cadena de valor del hidrógeno (producción, almacenamiento y distribución), Air Liquide trabaja en varias innovaciones relacionadas con la expansión de su uso y el camino hacia el H2O renovable. Es el caso de las infraestructuras necesarias para los vehículos alimentados con pila de hidrógeno, ámbito en el que también está trabajando en la obtención de hidrógeno descarbonizado y renovable y en el que ha construido la mayor planta PEM del mundo para la producción de hidrógeno por electrolisis.

La sustitución del gas natural por H2O en los procesos industriales es otra de las áreas en las que trabaja la empresa, que colabora con Acerinox en las pruebas que está haciendo en su planta al respecto. Otras soluciones buscan reducir el consumo energético y optimizar la eficiencia de las plantas de tratamiento de aguas mediante la aplicación de oxígeno puro y también reciclar el calor o el frío de los procesos industriales reincorporándolos en el ciclo de producción ahorrando energía y reduciendo las emisiones. Además, también ha presentado CRYOCAP™, una tecnología única el mundo de captura de CO2 en plantas de producción para darle otros usos que ya está en funcionamiento.

Cepsa Química

Cepsa Química da un paso más en su proceso de digitalización con la modernización del puesto de trabajo del operador de campo, el que está a pie de planta, gracias a nuevas herramientas de trabajo (dispositivos móviles). Las nuevas herramientas simplifican y favorecen una mayor productividad, racionalización de recursos y eficiencia en los procedimientos de trabajo en el día a día del operador.

La compañía también ha expuesto en Smart Chemistry sus avances en la tecnología Detal, que permite producir de forma óptima alquilbenceno lineal (LAB), la materia prima de los detergentes biodegradables. Este año ha puesto en marcha esta tecnología en Puente Mayorga, en San Roque, la primera planta química en España en emplear Detal y la primera fábrica de LAB del mundo que sustituye una tecnología basada en ácido fluorhídrico (HF) por la de Detal, un proceso más seguro, eficiente y sostenible.

Covestro

Pepper nació en 2014 como el primer robot humanoide capaz de entender las emociones humanas y reaccionar a ellas. Desarrollado por la compañía Soft Bank, sus enormes ojos negros y su estructura blanca lo hacen parecer amistoso. Detrás de ellos, está la química: en concreto, los materiales que Covestro aporta: una resina única para lograr su forma humanoide y un color blanco puro. El material es altamente resistente a impactos, ignifugo y duradero. Y sus expresivos ojos están realizados con policarbonato que permite una buena transmisión de la señal y un óptimo procesamiento de datos. Pepper también se desplaza de forma silenciosa sobre unas ruedas fabricadas con poliuretano.

En el caso del robot que esta semana ha podido verse en Smart Chemistry, ha sido programado para atender a personas de edad avanzada o enfermos con fines de acompañamiento y atención médica. En la actualidad se emplea en residencias de ancianos.

El robot analiza las expresiones y los tonos de voz usando los últimos avances en reconocimiento biométrico. La empresa Yasyt Robotics distribuye y programa a Pepper en España y en este caso ha articulado cuatro usos para el robot: telepresencia, de forma que las familias puedan comunicarse con los mayores a través de la tablet que porta el robot. Estimulación física, para la que Pepper puede trabajar con una sola persona o como monitor grupal. Cognitivo, con ejercicios adaptados a las capacidades de memoria, lenguaje o cálculo de cada anciano. Y el cuarto, aún en desarrollo, es la historia de vida: la posibilidad de trabajar la memoria a través de fotos de los mayores o partes de su vida.

Ainia

Muchos de los residuos que ciudadanos y empresas generan en su día a día podrían convertirse en la materia prima para generar bioproductos (productos de origen biológico) como fertilizantes, materiales plásticos, cosméticos o biocombustibles. Ese es el objetivo de las biorrefinerías, unas instalaciones que pueden convertirse en el mejor ejemplo de bioeconomía circular cuando usan como materia prima residuo. En ello trabaja el centro tecnológico Ainia, que tiene proyectos como busca transformar el alpeorujo (subproducto de la almazara) para fabricar microfibras y nanofibras de celulosa, compuestos bioactivos para la elaboración de cosméticos, fertilizantes o biomasa vegetal. O Urbiofin, un ambicioso plan europeo para la reutilización de los residuos sólidos urbanos.

BASF

Actualmente, el 70% de los residuos plásticos en Europa no se pueden reciclar de la manera mecánica tradicional y, por lo general, acaban en la incineradora o en el vertedero. Para dar respuesta a este problema BASF ha desarrollado su proceso de reciclado químico de residuos plásticos llamado ChemCycling, que mediante pirólisis logra transformar el residuo en una materia prima de calidad virgen. Un ejemplo de economía circular que permite incorporar el producto resultante al proceso productivo.

BASF también ha mostrado su silla de ruedas Ren Chair, que permite a los usuarios una vida más activa e independiente. Los materiales de alto rendimiento son más ligeros y cuentan con mayor durabilidad y resistencia. Además, las diferentes funciones de Ren Chair se pueden controlar a través de su propia app.

Ercros

Pinturas ignífugas, menaje de cocina hecho con biomateriales, cápsulas de café que compostan a temperatura ambiente, encimeras y suelos con ErcrosGreen+, la resina con emisiones tan bajas como las de la madera natural. Ercros ha mostrado en Smart Chemistry la cocina del futuro, con materiales producidos por la compañía respetuosos con el medio ambiente y de altas prestaciones.

Quimidroga

La batalla del plástico no pasa solo por el reciclaje, sino en primer lugar por reducir su uso al mínimo posible. Quimidroga, comercializadora y distribuidora de productos químicos, ha presentado varias propuestas: jabón sólido que no necesita envase, cáscara de nuez triturada para sustituir los microplásticos de los productos cosméticos y un film de ácido poliláctico, procedente del maíz, para fabricar etiquetas que pueden compostarse.

Carburos Metálicos

¿Y si un alimento envasado oliera como uno fresco? Eso es lo que consigue Freshline Aroma MAP, una tecnología exclusiva de Carburos Metálicos que permite realzar los productos con aromas naturales. Este sistema incorpora cantidades muy precisas de aceites esenciales a la corriente de gases utilizada en el envasado de alimentos en atmósfera protectora. De este modo se consigue un aroma personalizado para los alimentos, además de alargar la vida útil del alimento gracias a la actividad antimicrobiana de algunos de los gases incorporados.

Panreac

ITW Reagents lleva más de 80 años acompañando a la industria farmacéutica en el desarrollo de sus productos. En Expoquimia ha mostrado sus materias primas para la producción de vacunas, ingredientes para medios de cultivo celular y materias primas y excipientes bajos en endotoxinas. También una gama de productos para eliminar cualquier resto de ADN en los laboratorios, el DNA Exitus Plus, que además de efectivo no es tóxico ni corrosivo.

Solutex

Lipinova SPMs es un ingrediente único estandarizado en niveles de SPMs (Specialized Pro-resolving Mediators). Estos mediadores lipídicos son claves para resolver los procesos inflamatorios y recuperar la homeostasis. Solutex los obtiene a partir de aceite de pescado, que procesa mediante tecnología verde.