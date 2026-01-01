Con la caída de la luz de sol, la ciudad se hizo toda crepúsculo. Súbito el lucerío inundó la plaza del centro comercial y un gran árbol de Navidad se encendió como una estrella doméstica, casera, pequeña y potente. Comenzó a sonar un villancico, a trozos como una chicharra lejana de verano, y un carrusel de renos y simpático papanoel, color de la etiqueta de una cocacola, empezó una gira brevísima y repetida en torno al puñado de casetas llenas de adornos navideños para la venta.

Una sonrisa se posó como un pájaro en la cara del niño. Miró la parodia de la nieve y fantaseó con una chimenea, los calcetines colgando vacíos, todavía, y fuentes de turrón y peladillas en la mesita de adorno que nunca se usaba a la entrada del salón. La felicidad parecía garantizada, como la satisfacción de mamá; un reno tenía una luz roja en la nariz, el caramelo de una piruleta, todo encajaba lleno de perfección y predisposición.

El niño miró los hombros desnudos de su madre; observó a la pareja de turistas que pasaban ligeros de ropa, pantalones cortos él y ella camiseta alta con la barriguilla al aire; otros que caminaban indiferentes, manga corta; y entonces sintió un rebufo de aire caliente que atravesaba el alto donde se posaba el complejo, siguió a su progenitora, con la bolsa de las cosas de la playa, y entraron en el portal sintiendo todavía húmedo el bañador y con el aroma de las algas secas posado en su pelo... entonces volvió la mirada al árbol y se preguntó ¿de qué Navidad?