“Ir con el PSOE a una moción de censura sería una necedad, y no tengo a Juan Franco por necio”

Cádiz/Almudena Martínez cumple sus dos primeros años como presidenta de la Diputación de Cádiz, periodo que ha supuesto el retorno al gobierno provincial del PP, con el apoyo de la formación La Línea 100x100.

Pregunta.-Dos años como presidenta de la Diputación de Cádiz. ¿Se siente firme en el cargo? ¿Repetiría si el PP se mantiene en el poder dentro de dos años?

Respuesta. En estos dos años de gobierno hemos cumplido objetivos que teníamos claros desde el comienzo del mandato, como la bajada del desempleo en la provincia, la apuesta rotunda por la política social y desatascar grandes proyectos que llevaban muchos años esperando una solución como Valcárcel, el Instituto Rosario, el complejo turístico del Tajo del Águila o la residencia de personas mayores de La Línea.

R. Nos quedan proyectos de mandato y tenemos dos años más por delante para terminarlos, como por ejemplo los de depuración de agua en dieciocho núcleos de población de la provincia; la puesta en funcionamiento de la residencia de La Línea; seguir apostando y apoyando a nuestros sectores estratégicos y al tejido productivo en general, que genera riqueza y empleo para la provincia, y ejecutar nuestro plan de carreteras provinciales 2025-2027. Y, por supuesto, arrancar inversiones al Gobierno de España para infraestructuras de comunicación y para vivienda.

R. Tenemos muchas ganas de seguir trabajando por todos nuestros municipios y ELAs, y seguir mejorando la vida de los gaditanos y gaditanas.

P. –Hace dos años decía en una entrevista con este diario que quería que desapareciese la idea de que la Diputación no sirve para nada. No sé si lo ha conseguido.

R.El estar presente en todo el territorio, ser un gobierno cercano y de diálogo para que cada persona cuente, y tener siempre claro que las instituciones están para trabajar y solucionar problemas de un territorio, hace ver que la Diputación sirve, que está para servir. Y eso lo tenemos claro en nuestro gobierno. Somos servidores públicos, y toda nuestra acción de gobierno va encaminada a ser útiles a la provincia.

R.No solo sirve sino que además la Diputación es clave para la vida de los municipios pequeños. En solo dos años hemos destinado 265 millones a inversiones en toda la provincia; hemos movilizado 172 millones de euros a través de nuestros planes de cooperación y programas dirigidos -en su mayoría- a municipios de menos de 20.000 habitantes, al tejido productivo y a asociaciones y hemos blindado las políticas sociales con presupuestos anuales que superan los 95 millones de euros solo para el área social, algo nunca antes visto en la Diputación.

P.–Viendo la gestión de esta primera mitad de mandato, tengo la percepción de que la Diputación ha vuelto a su esencia, que es la atención prioritaria a los municipios de menos de 20.000 habitantes.

R.La esencia no se puede perder, y aunque tenemos que ser el apoyo para las ciudades grandes, porque son motor económico, lo que no podemos perder es la conciencia de que somos oxígeno para los municipios más pequeños y para las ELAS. Tenemos que ser garantes de que los gaditanos y gaditanas que viven en los municipios pequeños y en las ELAS, tienen el mismo derecho a acceder a los servicios públicos y a las infraestructuras de los que disponen las grandes ciudades. En definitiva, la atención prioritaria a los municipios de menos de 20.000 habitantes es una realidad.

P.–Aunque La Línea tiene más de 60.000 vecinos.

R.La Línea tiene más de 60.000 vecinos, y además con las últimas noticias del Brexit, van a crecer la población y las necesidades del municipio. Pero no olvidemos que son más de 60.000 linenses con los que se tenía una deuda histórica. Hablamos de un municipio que tiene una de las mayores tasas de paro de España y uno de los indicadores más bajos de esperanza de vida del país. Un territorio que tiene unas características especiales por la situación geográfica, y por los efectos de esa deuda histórica de las administraciones, merece contar por primera vez con la ayuda de la Diputación. Al igual que La Línea, hay otros municipios marginados que se han visto abandonados por los anteriores gobiernos de la administración provincial, como es el caso de Paterna.

P.–Por viajar que no quede. No sé si se ha recorrido ya todas las localidades de la provincia.

R.Pues sí, he recorrido todas y cada una de las localidades de la provincia y me he sentado con todos los alcaldes y alcaldesas de los 45 municipios y 10 ELAs. Esa fue la vuelta de reconocimiento, y ahora viene la carrera, que es donde hay que cumplir objetivos. Me gusta la política de calle, no la de sillón, porque solo sobre el terreno se toma conciencia de cuáles son los problemas de los ciudadanos.

P.–Han puesto en marcha varios planes especiales. Con cuál está más satisfecha, y cuál tiene en cartera.

R.Sí, me siento satisfecha de todos y cada uno de los planes. El Plan de Empleo (el PCL o Plan de Cooperación Local) ha generado más de 2.000 empleos directos en dos años. A esto hay que sumar el empleo indirecto que se crea con el plan extraordinario de inversiones Cádiz Marcha -que es un balón de oxígeno para todos los municipios- o el Dipuinnova Plus, que ha supuesto un impulso económico muy importante para las empresas y sectores económicos de la provincia, desde las pymesmicroempresassas hasta las organizaciones como la CEC o las tres Cámaras de Comercio.

R.Este año hemos puesto en marcha planes nuevos, como el PAMIED, o el de planeamiento para elaborar los PGOU de los municipios más pequeños o para contratar personal técnico… El Plan de cohesión y cooperación local es un puntal para garantizar en la provincia servicios sociales esenciales, reducir la desigualdad y promover la calidad de vida; el Plan Airer, también nuevo, ha sido un salvavidas para municipios pequeños en situación financiera delicada; el Plan de Transición Ecológica es el reflejo de nuestro compromiso con la sostenibilidad en su vertiente ambiental, social y económica; el plan del sector Primario era una necesidad absoluta para el campo y la mar que ya hemos hecho realidad, etc.

R.En definitiva, como he mencionado, hemos activado en la provincia 172 millones de euros que se han destinado a planes de cooperación con los ayuntamientos, sobre todo para los más pequeños, al tejido productivo y a las asociaciones de la provincia.

La necesidad de un plan financiero

P.–En las últimas semanas se ha anunciado la necesidad de elaborar un plan financiero. ¿Por qué?

R.Para reconducir la regla de gasto. Le explico. Hemos cerrado el ejercicio 2024 con un superávit de 67 millones de euros, es decir, la Diputación goza de una sólida estabilidad económico-financiera. Si bien la liquidación de ese año arrojó un incremento del gasto por encima del límite establecido para ese ejercicio, lo que ha dado lugar a que no se haya cumplido por tercera vez en los últimos quince años con el objetivo de la regla de gasto. Se ha gastado más en 2024 por la necesidad que nos encontramos de hacer frente a necesidades de los municipios y tener que ejecutar planes y actuaciones que no fueron ejecutados en ejercicios anteriores, como por ejemplo el Plan de Carreteras que nos encontramos sin hacer en julio de 2023. No obstante, estamos terminando de elaborar el plan y la estabilidad económico-financiera no se ve en nada comprometida.

P.–Hace dos años decía que iban a reclamar lo que necesitaba la provincia a todas las administraciones. ¿El Estado y la Junta les están haciendo caso?

R.La Junta está presente en la provincia por primera vez en muchos años. Tenemos un gobierno de la Junta que velan por los intereses de la provincia. Los resultados podemos verlos en la vivienda en Cádiz, la Ciudad de la Justicia de Algeciras, la carretera de Paterna-Medina, el centro de salud de El Gastor, el de Jerez, el incremento de la oferta de formación profesional en un 42% con respecto a 2018, las nuevas unidades en el Hospital de San Carlos de San Fernando, los centros de atención temprana, por ejemplo, en Trebujena y en Algeciras, la terminación del nuevo acceso a Alcalá del Valle, las inversiones en los centros de día y residencias para mayores en San Roque, Chiclana y Alcalá de los Gazules, etc.

R.Y mientras el Gobierno de España sigue sin dar respuesta a nuestras demandas. No llegan las inversiones que van a otros territorios. Mantiene una deuda histórica con la provincia en vivienda, en infraestructuras, como por ejemplo el desdoble de la N-340, el tercer carril de la AP-4, la llegada del AVE, la mejora en las conexiones por carretera y por ferrocarril al Campo de Gibraltar, al puerto de Algeciras, la ampliación de la pista del aeropuerto de Jerez.

R.Espero que el gobierno de Pedro Sánchez deje de sabotear a la provincia de Cádiz y que el ministro Óscar Puente deje de decir que todo es complicado y que no compensa.

La relación con el gobierno de La Línea

P.–¿Qué tal con La Línea 100x100?

R.Con La Línea 100x100 seguimos trabajando. Son buenos socios de gobierno y tenemos una relación personal excelente. Se habla, se trabaja y se avanza, y en cuanto a la moción de censura, ¿por qué y con quién? Con un partido como el PSOE, roto por los escándalos de corrupción, con un partido que ya demostró lo que podía hacer por la provincia, con un partido que en vez del diálogo utiliza el enfrentamiento constante, que hace de la altanería su forma de gobierno… Hacer una moción de censura con el Partido Socialista sería un suicidio porque sería alinearse con un partido que gobierna España de forma indecente y de espaldas al interés general. Sería una necedad, y no tengo a Juan Franco por necio.

P.–¿Qué está pasando con El Madrugador? Tanto La Línea 100x100 como la oposición consideran que hay algo atrás en este plan de recuperar la gestión de este equipamiento que no se explica.

R.Ya lo dijimos en el último Pleno de Diputación. Lo único que se está haciendo es cumplir con el acuerdo del Consejo Rector del IEDT, que consideraba que ya se había cumplido la finalidad que determinó la adscripción de El Madrugador al IEDT. Lo único que se pretende es revertir la titularidad a la Diputación. Nada más.

R.En el expediente del Consejo Rector se dice que la Corporación provincial determinará posteriormente el régimen de gestión y el destino del inmueble. Es algo que decidirá en el Pleno de Diputación. En cualquier caso, como hemos dicho en varias ocasiones, El Madrugador seguirá teniendo como función principal ofrecer acciones formativas para el empleo.