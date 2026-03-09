El desarrollo de los proyectos de hidrógeno verde creará 10.000 empleos en Andalucía, con gran protagonismo del Campo de Gibraltar

El Campo de Gibraltar está llamado a ser uno de los grandes polos de proyectos de hidrógeno verde de España. El desarrollo de esta industria, además acarreará la creación de miles de puestos de trabajo, principalmente en la construcción y puesta en marcha de las instalaciones.

El desarrollo de estas iniciativas en España podría generar 40.000 empleos hasta 2030, de los que unos 10.000 corresponderían a Andalucía, según ha señalado el presidente de la Asociación Española del Hidrógeno, Javier Brey, quien ha destacado además el impulso que supone la activación de la inversión en Huelva del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde de Moeve.

En una entrevista concedida a Europa Press, Brey, ha explicado que el sector empieza a entrar en una "fase de despliegue" de proyectos tras varios años marcados por anuncios y por el desarrollo de la regulación y la financiación necesarias. Las iniciativas actualmente planteadas en el país contemplan la creación de unos 40.000 puestos de trabajo, de los cuales alrededor de 10.000 se situarían en Andalucía, con el Campo de Gibraltar como uno de sus grandes polos.

El responsable de la asociación ha valorado en este contexto la aprobación definitiva del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde impulsado por Moeve, cuyas instalaciones se dividirán entre Huelva y San Roque y que Brey considera un paso relevante para el sector tras un periodo de incertidumbre.

Según ha señalado, tras una etapa de "grandes anuncios" en 2021 y 2022, el sector atravesó en 2023 y 2024 una fase de espera hasta que se concretaran aspectos regulatorios, financieros y técnicos que permitieran materializar las iniciativas. A su juicio, este proyecto representa "el primer ladrillo" de ese desarrollo industrial y evidencia que el sector comienza a avanzar hacia la puesta en marcha de instalaciones de gran escala tras varios años centrados en planificación.

No obstante, ha señalado que este tipo de infraestructuras requieren todavía algunos años para su construcción, ya que se trata de plantas industriales complejas que necesitan fases de ingeniería y ejecución prolongadas.

Brey ha explicado que uno de los principales ámbitos de aplicación será la industria, especialmente para reducir emisiones en procesos como el refino. Además, el hidrógeno también podría emplearse en el transporte pesado, tanto de forma directa como a través de derivados como combustibles sintéticos, con posibles aplicaciones en el transporte marítimo, el transporte por carretera o la aviación.

Por su parte, Brey ha señalado que uno de los principales retos para el desarrollo del hidrógeno renovable sigue siendo el marco regulatorio. Según ha indicado, todavía está en proceso la transposición de la normativa europea que debe concretar los objetivos y condiciones de desarrollo del sector.

En cuanto al caso concreto de Andalucía, el presidente de la Asociación Española del Hidrógeno considera que cuenta con condiciones favorables para convertirse en una de las regiones relevantes en el desarrollo del hidrógeno renovable.

Entre los factores que ha destacado figura su ubicación geográfica, que la sitúa como punto estratégico para la importación y exportación de energía gracias a infraestructuras como los puertos de Algeciras y Huelva, así como su conexión con el norte de África y con Portugal. A ello se suma el potencial renovable de la comunidad, que cuenta con abundantes recursos solares y eólicos que permiten producir hidrógeno renovable a precios competitivos.