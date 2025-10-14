Prótesis de rodilla navegada: la cirugía avanzada para tratar la artrosis que ya está disponible en el Campo de Gibraltar

La artrosis es un deterioro progresivo de las articulaciones que provoca dolor, rigidez e inflamación en el paciente, afectando significativamente a su calidad de vida. Esta enfermedad puede ser primaria, causada por factores genéticos y mecánicos, o secundaria, derivada de lesiones traumáticas como fracturas complejas y articulares.

En el caso específico de la artrosis de rodilla, se produce un desgaste progresivo del cartílago que dificulta tanto la actividad física diaria como el movimiento natural de la articulación. El tratamiento habitual incluye el manejo del dolor mediante medicamentos bajo supervisión médica, fisioterapia y, cuando es necesario, un control del sobrepeso.

Una técnica pionera en la comarca

El Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar se ha convertido en el único centro de la comarca que practica de forma rutinaria la cirugía de prótesis de rodilla navegada. Se trata de un procedimiento quirúrgico avanzado en el que se reemplaza la articulación dañada por una prótesis, especialmente indicado en casos de artrosis severa de rodilla. Esta técnica combina la cirugía ortopédica tradicional con la última tecnología de navegación computarizada para optimizar la precisión y los resultados de la intervención.

"En el Campo de Gibraltar y en Andalucía occidental todavía no se ha popularizado esta técnica asistida por ordenador. Existe desconocimiento, sobre todo porque no se ha extendido entre los cirujanos de rodilla. Nosotros, en Quirónsalud, somos pioneros y uno de los pocos centros que ofrece este avance en cirugía protésica", destaca el doctor Fernando Martínez Pardo, especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar.

Menos agresiva y más precisa

En esencia, la prótesis que se implanta es la misma que se utiliza con técnicas convencionales, compuesta por aleaciones de cromo-cobalto y titanio. "La diferencia está en lo amigable que es la técnica asistida por computadora para la rodilla del paciente: la cirugía es menos agresiva, con mejor recuperación y menos dolor. Es una técnica que respeta la biomecánica de la rodilla del paciente, reproduciéndola con la prótesis ya implantada", señala el facultativo.

El doctor Martínez Pardo explica que esta cirugía es "similar a la convencional", pero con una diferencia fundamental: el ordenador "nos permite estudiar en vivo la biomecánica de la rodilla antes de realizar los cortes en fémur y tibia con sus ángulos y parámetros correspondientes. Esto nos permite reproducir la anatomía original de la articulación del paciente, consiguiendo una sustitución articular más fiel a su anatomía y mecánica, con los consiguientes mejores resultados".

Prevención y soluciones eficaces

Realizar ejercicio a diario, procurando fortalecer suficientemente el cuádriceps y el resto de músculos que envuelven la rodilla, así como evitar el sobrepeso, son dos factores preventivos fundamentales para evitar un deterioro precoz de esta articulación. En el caso de que el daño ya se haya producido, la prótesis navegada de rodilla se convierte en una solución práctica y eficaz que ayuda al paciente a recuperar la capacidad de movimiento y, con ello, su calidad de vida