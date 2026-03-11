Profesionales sanitarios del Campo de Gibraltar se forman en prevención y manejo de agresiones

El creciente aumento de agresiones a profesionales de la sanidad en la provincia de Cádiz ha llevado al Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste a poner en marcha una serie de talleres de prevención y manejo de conflictos dirigida a su personal. La iniciativa, que se prolongará hasta el próximo mes de mayo, está organizada por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales del SAS junto a agentes de la Guardia Civil de Algeciras, y responde al aumento registrado en incidentes violentos y verbales contra trabajadores sanitarios en los últimos años.

La violencia contra los profesionales sanitarios en Cádiz alcanzó el pasado año niveles sin precedentes, según los datos facilitados por el Colegio de Médicos de Cádiz. En 2025 se registraron 52 denuncias por agresión física o verbal en el ejercicio de la labor asistencial, cifra que prácticamente duplica las 28 contabilizadas en 2024 y marca un triste récord histórico en la provincia.

Al nivel regional, se registraron 1.976 agresiones a sanitarios en 2025, un 6% más que en 2024 y el nivel más alto desde que existen registros oficiales, con Sevilla, Málaga y Cádiz (280) entre las provincias más afectadas.

Primer taller: simulaciones y defensa personal

El primero de estos talleres se celebró en el Centro de Salud Algeciras Centro y estuvo dirigido a agentes de salud pública de la Unidad Intercentros de Protección de la Salud de las Áreas Sanitarias del Campo de Gibraltar Este y Oeste. Durante la jornada, los participantes recibieron formación teórico‑práctica que incluyó técnicas de autoprotección, gestión de conflictos y defensa personal, así como simulaciones de situaciones violentas reales.

“El objetivo es doble”, explican desde la organización: minimizar la probabilidad de que se produzca una agresión y, si sucede, reducir al máximo el impacto físico y emocional para el profesional, favoreciendo respuestas seguras y proporcionadas.

Este enfoque se alinea con el Plan de Prevención de Agresiones a Profesionales de la Salud del SAS, que busca reforzar la resiliencia del colectivo y garantizar su integridad en el día a día laboral.

Colaboración institucional y más formación

La Delegación Territorial de Sanidad ha agradecido la implicación de la Guardia Civil y de los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el desarrollo de estas acciones formativas. Eva Pajares, delegada territorial de la Consejería de Sanidad y presidenta de la Comisión Provincial contra las Agresiones a Profesionales de Centros Sanitarios, subraya que la preparación ante episodios violentos es clave para proteger al personal y garantizar la calidad asistencial.

Cartel de la campaña ´AnteAgresionesActua´.

La Comisión promueve de forma continua talleres, cursos, formaciones y simulacros en todos los distritos, áreas sanitarias y hospitales de la provincia, reforzando la prevención y la seguridad laboral.

Este esfuerzo se enmarca en una estrategia más amplia para enfrentar la violencia en el ámbito sanitario, un fenómeno que tanto profesionales como autoridades consideran un desafío estructural que requiere medidas coordinadas.