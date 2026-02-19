La Junta defiende el incremento de 40 médicos en la plantilla del Hospital Punta de Europa desde 2018

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP), ha defendido este jueves el incremento del 13% de la plantilla en el Hospital Punta de Europa de Algeciras, entre ellos 40 médicos más, desde el año 2018. De esta forma, el titular de la cartera de Sanidad ha replicado a Por Andalucía, cuya parlamentaria Inmaculada Nieto había presentado una iniciativa para pedir que el centro fuera declarado como de difícil cobertura para favorecer la llegada de más personal. La iniciativa ha sido rechazada.

Sanz ha defendido que en 2018 la plantilla del hospital estaba compuesta por 1.561 profesionales, de los cuales 240 eran médicos. En 2025 eran ya 1.761 de los que 280 son médicos, es decir 40 especialistas más que cuando se inició la gestión del gobierno del PP. “Estaremos de acuerdo que la dotación de personal de este hospital ha mejorado con este Gobierno a tenor de los datos del Servicio Andaluz de Salud”, ha expuesto el consejero.

El titular de Sanidad ha asegurado que la plantilla del centro de este hospital se encuentra "cubierta conforme a la planificación autorizada" y ha anunciado que se ha iniciado la contratación de siete facultativos "altamente cualificados" en las áreas de anestesia, digestivo, pediatría, medicina física y rehabilitación y radiodiagnóstico.

Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.

"El Hospital Punta de Europa ha puesto en marcha un catálogo de medidas para paliar las dificultades de contratación por si fuese preciso”, ha abundado. Así, se está realizando una campaña de captación de talento para los facultativos extracomunitarios que ya cuentan con la homologación oficial del título de especialista y se está llevando a cabo acciones específicas de fidelización para los médicos residentes que acaban su formación, con contratos estables y propuestas de desarrollo profesional.

Nieto afea la "desconexión de la realidad"

La parlamentaria proponente de la iniciativa, Inmaculada Nieto, ha calificado de "desconexión de la realidad" el rechazo de la iniciativa para declarar el centro como de difícil cobertura. Para Nieto, es un "insulto a las personas en lista de espera" el argumentario expuesto por el consejero.

“Parece que vivieran al margen de la realidad, incapaces de ser sensibles con las necesidades de los miles de usuarios del Punta de Europa que padecen listas de espera interminables, servicios con profesionales bajo mínimos o enfermos oncológicos sin poder ser atendidos en el centro en el periodo estival, por citar solo algunos ejemplos”, ha replicado.

Inmaculada Nieto en la tribuna del Parlamento. / Joaquin Corchero

“Resulta inaceptable que el gobierno de Moreno Bonilla desprecie la realidad que viven miles de personas del Campo de Gibraltar en materia sanitaria y se muestre incapaz de recocer las carencias existentes y adoptar medidas para corregirlas”, ha lamentado la portavoz parlamentaria.