Previsión del tiempo: Cielos nubosos y sin lluvia para despedir la semana en el Campo de Gibraltar

Los cielos nubosos acompañarán al Campo de Gibraltar en la recta final de la semana. Durante las próximas jornadas, al menos hasta el sábado 20, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica cielos con predominio de nubosidad. Las temperaturas se mantendrán en valores suaves, con máximas entre 25 y 29 ºC y mínimas entre 14 y 20 ºC. La probabilidad de lluvias será baja, aunque con mayor presencia hacia el domingo y martes.

Jueves 18 de septiembre

Jornada de cielos cubiertos durante todo el día.

Temperaturas con mínima de 19 ºC y máxima de 25 ºC.

Viernes 19 de septiembre

Cielos cubiertos de forma generalizada.

Las temperaturas oscilarán entre 20 ºC y 26 ºC.

Sábado 20 de septiembre

Ambiente muy nuboso por la mañana, con cielos nubosos por la tarde.

Temperaturas sin cambios: mínima de 20 ºC y máxima de 26 ºC.

Domingo 21 de septiembre

Predominio de intervalos nubosos, con ligera probabilidad de lluvia (10%).

Las temperaturas subirán hasta los 29 ºC de máxima, con mínima de 19 ºC.

Lunes 22 de septiembre

Cielos poco nubosos y ambiente más despejado.

Temperaturas entre 17 ºC de mínima y 26 ºC de máxima.