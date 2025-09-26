Previsión del tiempo: Cielos nubosos y con posiblidad de lluvias débiles el lunes

El tiempo otoñal llega al Campo de Gibraltar en el fin de semana del 27 y 28 de septiembre. Las temperaturas se mantendrán suaves durante los próximos días, si bien el fin de semana los cielos permanecerán cubiertos con ligeras posibilidades de lluvia para el lunes 29 de septiembre.

Este es el pronóstico detallado:

Sábado 27 de septiembre

El día comenzará muy nuboso, aunque por la tarde predominarán las nubes altas con claros. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas irán de los 16 °C a los 26 °C, con viento de levante flojo que girará a suroeste por la tarde.

Domingo 28 de septiembre

Predominarán los cielos muy nubosos con lluvias débiles y probabilidad de precipitación elevada, especialmente por la tarde. Las temperaturas se moverán entre los 17 °C y los 25 °C. El viento será del suroeste, moderado con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Lunes 29 de septiembre

Cielos cubiertos con lluvias frecuentes, en un ambiente muy húmedo. La mínima se situará en 18 °C y la máxima en 22 °C. El viento soplará del suroeste por la mañana y de levante por la tarde, en general moderado.

Martes 30 de septiembre

La jornada presentará intervalos nubosos con posibilidad de lluvias débiles. Las temperaturas oscilarán entre 18 °C y 24 °C, con viento de levante moderado.

Miércoles 1 de octubre

Se esperan intervalos nubosos y una probabilidad baja de precipitaciones. Las mínimas alcanzarán los 19 °C y las máximas los 24 °C. Viento de levante con rachas de hasta 45 km/h.

Jueves 2 de octubre

Intervalos nubosos con tiempo más estable y tan solo un 10 % de probabilidad de lluvia. Las temperaturas se mantendrán entre 19 °C y 24 °C, con viento de levante moderado a fuerte y rachas que pueden rondar los 50 km/h.