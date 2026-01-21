El Campo de Gibraltar arranca su presencia técnica en Fitur 2026 tras la suspensión de la agenda institucional

La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha arrancado este miércoles su presencia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 a través de sus equipos técnicos, que han mantenido las primeras reuniones profesionales y han atendido a visitantes y operadores del sector, en un contexto marcado por la suspensión de la agenda institucional como gesto de respeto tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Los responsables técnicos del área de Turismo permanecen en IFEMA para dar respuesta a las consultas del público profesional, mantener contactos estratégicos y seguir posicionando la oferta turística del Campo de Gibraltar en el mercado nacional e internacional.

En este marco de trabajo eminentemente profesional, la Mancomunidad ha agradecido el esfuerzo previo realizado por los ocho ayuntamientos de la comarca, sus delegaciones de Turismo y los técnicos municipales, cuyo trabajo conjunto permitirá que los proyectos y materiales preparados para FITUR tengan recorrido en futuras acciones promocionales.

Tarifa refuerza su estrategia turística

Dentro de esta presencia técnica, el Ayuntamiento de Tarifa desarrolló una intensa agenda profesional el miércoles 21 de enero, que comenzó con un minuto de silencio en IFEMA y en el Pabellón 5 de Andalucía en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario.

La jornada incluyó una reunión con Impulsa Igualdad, entidad de referencia en turismo accesible, en la que se analizaron fórmulas para mejorar la accesibilidad del destino a través de herramientas como la plataforma Tur4all, orientada a integrar la accesibilidad de forma transversal en las estrategias turísticas.

La desestacionalización volvió a situarse como uno de los ejes prioritarios para Tarifa, con un encuentro con responsables de la editorial francesa Petit Futé, con el objetivo de reforzar la promoción del municipio en el mercado francés fuera de la temporada alta. También se avanzó en la participación en el certamen nacional Mi Rincón Favorito, una iniciativa de promoción digital con gran impacto entre el público joven.

La agenda técnica se cerró con una reunión con el grupo editorial AZ Costa del Sol, en la que se exploraron vías de colaboración para la promoción del destino en municipios del entorno de la Costa del Sol, reforzando sinergias turísticas entre comarcas.