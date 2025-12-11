Un preoperatorio con inteligencia artificial maximiza el éxito visual y una recuperación rápida en la cirugía con lentes intraoculares

Nuestra vista puede estar afectada y limitada por diferentes patologías que pueden afectar a nuestra capacidad para percibir correctamente el entorno e interactuar con él. Si bien hace siglos que el dominio de la óptica y las lentes externas han contribuido a corregir la vista de las personas que padecen algunos de estos condicionantes, las modernas técnicas quirúrgicas asociadas a la cirugía refractiva han aportado, en muchos casos, soluciones satisfactorias y permanentes. Entre los problemas de visión más habituales, se encuentran algunos que, sin ser graves, pueden afectar seriamente a nuestra calidad de vida si no se corrigen. Es el caso de la miopía o dificultad para ver de lejos; la hipermetropía, que dificulta el enfoque de objetos cercanos; el astigmatismo, que es la visión borrosa debido a una forma irregular en el ojo; o la presbicia, que es la pérdida gradual de la capacidad para enfocar de cerca a causa de la edad. Existen también otras enfermedades oculares más graves, cuya corrección requiere de una intervención médica más especializada como las cataratas (opacidad del cristalino que causa ceguera reversible), glaucoma, daño en el nervio óptico por presión ocular elevada que puede provocar ceguera irreversible; degeneración macular, en la que depósitos en la mácula afectan a la visión central; o la retinopatía diabética o daño en los vasos sanguíneos de la retina por la diabetes.

Las lentes intraoculares prémium son implantes ópticos que reemplazan el cristalino natural del ojo durante una cirugía de cataratas o una cirugía refractiva intraocular. A diferencia de las lentes monofocales estándar, estas lentes ofrecen una visión completa, diseñada a medida según las necesidades visuales y el estilo de vida del paciente. El doctor Alí Nowrouzi, especialista en cirugía refractiva, córnea y catarata avanzada que presta servicio en el área de Oftalmología en el Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar y el Hospital Quirónsalud Marbella, recuerda que “la cirugía con lentes intraoculares prémium se ha convertido en la opción más avanzada para corregir problemas de visión como miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia” y que “gracias a la tecnología de última generación y a la planificación quirúrgica con inteligencia artificial, hoy es posible disfrutar de una visión nítida y natural a todas las distancias, sin depender de gafas”.

De hecho, el especialista pone énfasis en que un exhaustivo preoperatorio maximiza el éxito visual y una recuperación más rápida en la cirugía con lentes intraoculares. “El éxito visual comienza antes del quirófano”, apunta el doctor Alí Nowrouzi , quien realiza un estudio preoperatorio con equipos de diagnóstico de alta precisión y sistemas de inteligencia artificial (IA) capaces de analizar la anatomía ocular con resolución micrométrica.

Esta evaluación incluye, recuerda el doctor Nowrouzi, “biométrica óptica avanzada, que nos permite el cálculo exacto de la potencia y el tipo de lente ideal; topografía y aberrometría corneal, con un estudio detallado de la forma y calidad óptica de la córnea, un análisis de astigmatismo con IA para identificar patrones complejos y determinar si debe corregirse mediante una lente tórica o con incisiones guiadas por láser de femtosegundo; una simulación personalizada del resultado visual, que anticipa cómo se comportará la lente en cada ojo antes de la cirugía, una evaluación de aberraciones corneales, la personalización del tratamiento y, mediante un estudio aberrométrico de alta resolución, el análisis de las imperfecciones ópticas de la córnea”.