El tiempo para la semana: lunes 18 con aviso amarillo por calor y temperaturas de hasta 38 grados
Predicción de la Aemet
El Campo de Gibraltar permanecerá buena parte de este lunes 18 de agosto bajo el nivel de aviso amarillo por el calor y las altas temperaturas. El arranque de la semana estará marcado por el bochorno y temperaturas de hasta 38 grados que mantendrán el aviso amarillo activo de 15:00 a 21:00, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
A partir del martes, la consolidación del viento de poniente rebajará sensiblemente las temperaturas. Este es el pronóstico detallado:
Lunes, 18 de agosto de 2025
Jornada marcada por el cielo poco nuboso y ausencia de precipitaciones. Las temperaturas serán elevadas, con una máxima de 38 °C y una mínima de 23 °C. El viento soplará flojo del Norte por la mañana, rolando a poniente durante la tarde con rachas moderadas.
Martes, 19 de agosto de 2025
Tiempo estable y soleado con temperaturas más suaves: máxima de 31 °C y mínima de 21 °C. El viento será protagonista, soplando con fuerza del suroeste, con rachas que podrán alcanzar los 45 km/h por la tarde.
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Cielos despejados durante toda la jornada. Descenso de temperaturas, con máxima de 28 °C y mínima de 20 °C. El viento soplará moderado de poniente, con rachas intensas que pueden superar los 50 km/h.
Jueves, 21 de agosto de 2025
Día de poco nuboso a despejado, con temperaturas estables: máxima de 29 °C y mínima de 20 °C. El viento continuará siendo moderado del poniente, con rachas de hasta 45 km/h.
Viernes, 22 de agosto de 2025
Cielos despejados y ambiente agradable. Las temperaturas se mantendrán suaves, con una máxima de 30 °C y una mínima de 19 °C. Viento flojo del Sureste.
Sábado, 23 de agosto de 2025
Se esperan intervalos nubosos y un 20% de probabilidad de lluvias débiles. Temperaturas más frescas, con una máxima de 27 °C y mínima de 19 °C. El viento soplará flojo del levante.
Domingo, 24 de agosto de 2025
Cielos con intervalos nubosos y una probabilidad de precipitaciones del 30%. La máxima alcanzará los 30 °C y la mínima los 20 °C. Viento moderado y volverá el poniente.
