El PP reclama más cuota de atún rojo para la flota artesanal del estrecho de Gibraltar

El Grupo Popular en la Diputación de Cádiz llevará al próximo Pleno ordinario del miércoles 17 de diciembre una moción para exigir al Gobierno de España y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que incremente la cuota de captura de atún rojo destinada a la flota artesanal, especialmente en los puertos de Conil, Barbate, La Línea, Algeciras y Tarifa.

La iniciativa solicita que las flotas artesanales de Conil, Barbate y La Atunara sean incluidas de forma expresa en el próximo Real Decreto que regulará el reparto de las cuotas, además de reclamar una cuota complementaria para Tarifa y Algeciras, donde actualmente solo se permite capturar 1.600 kilos de atún rojo al año.

El PP justifica esta petición en la "situación de emergencia socioeconómica" que atraviesa el sector pesquero artesanal del Estrecho, afectado por el descenso de capturas, la pérdida de embarcaciones y el progresivo abandono de la actividad. En este sentido, la moción plantea la aplicación de criterios correctores que compensen especialmente a las flotas de Conil y Barbate, así como la adopción de medidas para garantizar el relevo generacional, tal y como recomienda la normativa europea.

El portavoz popular en la Diputación, Juancho Ortiz, ha recordado que el reciente acuerdo de la ICCAT contempla un aumento del 17% en las capturas de atún rojo, y ha defendido que este incremento debe traducirse en beneficios reales para la provincia de Cádiz. “Esperamos que esta subida se refleje en el reparto de las cuotas y, especialmente, en las almadrabas gaditanas, por su valor histórico, la generación de empleo y la sostenibilidad de este arte de pesca milenario”, ha señalado.

Ortiz también ha puesto el acento en otros factores que agravan la situación del sector, como la proliferación del alga invasora Rugulopterix okamurae, los efectos del cambio climático y la pérdida de zonas tradicionales de faena, circunstancias que han provocado el desplazamiento de especies pesqueras e incluso la desaparición de algunas, como el corruco o la concha fina.

Desde el PP se reclama al Ministerio que tenga en cuenta este contexto y actúe con “justicia” en el reparto de las cuotas. Además, la formación ha recordado el apoyo que la Diputación de Cádiz viene prestando al sector pesquero, con ayudas a municipios afectados por el alga invasora y subvenciones a entidades como la Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz (Fecopesca) o la Red Iberoamericana de Pesca Artesanal de Pequeña Escala (RIPAPE).

El Partido Popular también ha llevado este debate al Congreso de los Diputados, donde la Comisión de Industria y Turismo aprobó una proposición para crear un Plan Estatal de Intervención frente al alga invasora. Entre las medidas planteadas figura la concesión de cuotas extraordinarias de pesca para compensar a la flota artesanal del Estrecho, así como el impulso de proyectos industriales para aprovechar estas algas y frenar su expansión.

En este sentido, el PP pedirá que el Real Decreto recoja el aumento de la cuota en 10 toneladas de atún rojo por barco artesanal como medida compensatoria. “Esperamos que el Gobierno sea sensible a las necesidades de los pescadores gaditanos y no vuelva a darles la espalda”, ha concluido Ortiz.