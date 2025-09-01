El PP reclama más contundencia frente al petaqueo y pide la comparecencia de Grande-Marlaska

El Partido Popular en el Congreso de los Diputados ha solicitado la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y de la Directora de la Guardia Civil, Mercedes González, para que informen sobre el incremento del petaqueo en las costas de la provincia de Cádiz (abastecimiento de gasolina y otros pertrechos a las narcolanchas).

Los populares demandan medidas para frenar esta actividad y hacer frente al narcotráfico a raíz de los últimos datos oficiales. Entre el 1 de enero y el 30 de junio se han incautado 359.248 litros de gasolina, un 79,6% más que en el mismo periodo de 2024, gracias a las operaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional en el marco del Plan Especial de Seguridad Campo de Gibraltar.

El PP apunta en las mociones registradas en el Congreso que el petaqueo se ha consolidado "como pieza clave en la logística de las organizaciones criminales" y destaca que este tipo de operaciones "no sólo facilita la introducción de hachís y cocaína sino que también genera graves problemas de seguridad ciudadana, reforzando a las mafias y poniendo en riesgo la seguridad de los agentes de la Guardia Civil".

Los populares estiman que la respuesta del Gobierno para hacer frente a esta actividad resulta insuficiente, a la par que recuerdan que hace un año tramitaron una iniciativa para que esta práctica pasara de ser considerada una falta a una actividad delictiva penada hasta con ocho años de cárcel y que se castigue con las penas superiores en grado a quienes ataquen con embarcaciones a agentes de la autoridad.

"Esta propuesta de proposición de ley lleva meses paralizada por el PSOE en la Mesa del Congreso y se han aprobado hasta seis ampliaciones de plazo de presentación de enmiendas para evitar así su debate y dilatar su puesta en marcha", según el PP.