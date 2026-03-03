El PP de Cádiz premia a la linense Mariam Lobato 'La Terremoto' y la barreña Miriam Cabas

La bailaora linense Mariam Lobato La Terremoto y la novillera barreña Miriam Cabas fueron reconocidas este lunes por el Partido Popular de Cádiz, que les entregó sendos premios Manuela Forja, que reconocía a las mujeres de la provincia por su trayectoria y contribución a la sociedad.

La Terremoto, que actuó durante el acto, celebrado en Sanlúcar, fue reconocida con numerosos premios a nivel local, regional e internacional y recibió becas nacionales de formación. Fue la impulsora de un centro de formación profesional del flamenco acreditado en La Línea.

Con una carrera precoz y reconocida, triunfó en escenarios andaluces y madrileños, destacando por su talento natural, formación académica con matrícula de honor y participaciones televisivas de éxito, entre ellas, siendo aún especialmente joven, en “Tierra de Talentos” de Canal Sur.

Miriam Cabas fue reconocida “por su vocación taurina desde la infancia y una trayectoria marcada por el trabajo y la constancia, con triunfos en plazas de España y México, donde desarrollaba actualmente la temporada”.

Nacida en Lo Barrios hace 23 años, se formó en el Colegio Don Luis Lamadrid y el IES Sierra Luna, y compaginó su carrera taurina con el cuarto curso del Grado en Veterinaria en la Universidad de Cáceres.

Debutó sin caballos en 2021 y desde entonces toreó en plazas de relevancia como El Puerto de Santa María, Sevilla o La Línea, donde en 2025 dio el salto al escalafón con picadores. Su proyección internacional la llevó a actuar en Portugal, Francia y actualmente en México, participando en ferias de primer nivel.

La novillera, que se encuentra en plena temporada al otro lado del Atlántico, no acudió y fue su abuela la encargada de recoger el galardón en su nombre. Miriam Cabas también ha sido premiada por el Ayuntamiento de Los Barrios, con motivo del ocho de marzo.

También resultaron premiadas:

Regina Arocha , por su labor al frente de la Cocina Solidaria Ntra Sra del Carmen de Bonanza , donde se trabajó para satisfacer las necesidades alimentarias de familias sanluqueñas apostando por la dignificación de las personas y los lazos de convivencia, haciéndolas partícipes del proceso de elaboración de alimentos.

, por su labor al frente de la , donde se trabajó para satisfacer las necesidades alimentarias de familias sanluqueñas apostando por la dignificación de las personas y los lazos de convivencia, haciéndolas partícipes del proceso de elaboración de alimentos. Mar Vázquez , de El Puerto de Santa María , primera mujer y persona más joven en convertirse en presidenta de un Consejo Local de HH y CC entre 2009 y 2011.

, de , primera mujer y persona más joven en convertirse en presidenta de un Consejo Local de HH y CC entre 2009 y 2011. Asociación Damas de Rota , también conocida como Club Damas de Rota , entidad sin ánimo de lucro con 48 años de trayectoria y destacada labor social y cultural en la localidad.

, también conocida como , entidad sin ánimo de lucro con 48 años de trayectoria y destacada labor social y cultural en la localidad. Plantilla del Residencial El Lago de Arcos , por la atención integral y el cuidado a personas mayores en un centro en funcionamiento desde 1998 con capacidad para 142 residentes.

, por la atención integral y el cuidado a personas mayores en un centro en funcionamiento desde con capacidad para 142 residentes. Manoli Barreiro , creadora de Juniors asociación , proyecto orientado a la integración social y al desarrollo de niños y niñas en situación de vulnerabilidad, con participación activa de voluntariado en actividades formativas, educativas y de ocio para prevenir la pobreza.

, creadora de , proyecto orientado a la integración social y al desarrollo de niños y niñas en situación de vulnerabilidad, con participación activa de voluntariado en actividades formativas, educativas y de ocio para prevenir la pobreza. Ana María Romero , por su trabajo en la atención a niños oncológicos y con patología crónica compleja, así como en Urgencias de Pediatría y UCI pediátrica, y por la creación junto al doctor José M Tudela del proyecto Mar de Sonrisas , que incorporó asistencia psicológica, musicoterapia y fisioterapia en domicilio y actividades de respiro para las familias.

, por su trabajo en la atención a niños oncológicos y con patología crónica compleja, así como en Urgencias de Pediatría y UCI pediátrica, y por la creación junto al doctor del proyecto , que incorporó asistencia psicológica, musicoterapia y fisioterapia en domicilio y actividades de respiro para las familias. Fina Gallardo, presidenta de la Federación La Voz de las Mujeres, por su dedicación al movimiento asociativo feminista y el impulso de proyectos que llevaron a la federación a contar con 590 socias y 16 asociaciones federadas en la provincia de Cádiz.

El presidente provincial del PP de Cádiz, Bruno García, resaltó que las premiadas lo fueron por “su trayectoria y contribución a una sociedad más justa e igualitaria” y añadió que se trataba de “mujeres que son una representación de la realidad de nuestra provincia en todos los ámbitos, mujeres valientes que lucháis y os superáis cada día” y les trasladó la enhorabuena “por todo lo que aportasteis a toda la sociedad y por hacer una provincia mejor”.

La secretaria general del PP de Cádiz, Almudena Martínez, afirmó que “era un día para celebrar y hacer un reconocimiento público a muchas mujeres que luchaban por la igualdad desde la libertad, el esfuerzo y el compromiso”. Recordó a Manuela Forja, que daba nombre a los galardones, como “una mujer que para nosotros representaba ese empuje, esas ganas y esos valores que tienen las mujeres de la provincia, mujeres valientes, que aportaron mucho a la sociedad y a nuestra tierra”.

La presidenta local del PP de Sanlúcar y senadora, Carmen Pérez, agradeció la celebración del acto en el municipio y señaló que se trataba de “unos premios importantes con los que intentamos homenajear a diferentes mujeres de distintas áreas, pero que todas tenían en común unos principios importantes como son la vocación del servicio, el trabajo, el esfuerzo y el compromiso para los demás”.