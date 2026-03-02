Los Barrios distinguirá a Almudena Ariza, Mari Ángeles Martínez y Miriam Cabas por el 8-M

El Ayuntamiento de Los Barrios reconocerá el próximo 13 de marzo a la periodista Almudena Ariza, la profesora universitaria y cineasta Mari Ángeles Martínez y la novillera Miriam Cabas,con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El homenaje tendrá lugar en el salón de plenos y se enmarca en la programación diseñada para el 8-M.

La delegada municipal de Políticas de Igualdad, Cristina Silva, ha señalado que este reconocimiento pretende visibilizar “el esfuerzo, la trayectoria y el compromiso” de tres mujeres que destacan en ámbitos muy distintos y que representan “referentes de superación, talento y constancia”. La edil ha subrayado que “actos como este ayudan a seguir construyendo una sociedad más justa e igualitaria”.

Una periodista referente con raíces barreñas

Entre las galardonadas figura Almudena Ariza, una de las periodistas más reconocidas del panorama nacional, con fuertes vínculos familiares en Los Barrios y con inicios profesionales en Radio Algeciras (Cadena SER). Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense, ha desarrollado una amplia carrera como corresponsal internacional en escenarios clave como Asia-Pacífico, Nueva York, París y, actualmente, Jerusalén.

Ariza ha cubierto algunos de los principales acontecimientos informativos de las últimas décadas, como los atentados del 11-S, las guerras de Afganistán, Irak, Ucrania y Gaza, además de catástrofes naturales como terremotos, tsunamis y grandes inundaciones. Su trayectoria ha sido reconocida con galardones como el Premio Iris, la Antena de Oro o el Premio de Libertad de Prensa y Valores Periodísticos.

Miriam Cabas, juventud y vocación taurina

La joven novillera Miriam Cabas, natural de Los Barrios y de 23 años, será otra de las protagonistas del acto. Formada en el Colegio Don Luis Lamadrid y el IES Sierra Luna, compagina su carrera taurina con el cuarto curso del Grado en Veterinaria en la Universidad de Cáceres.

Debutó sin caballos en 2021 y desde entonces ha toreado en plazas de relevancia como El Puerto de Santa María, Sevilla o La Línea, donde en 2025 dio el salto al escalafón con picadores. Su proyección internacional la ha llevado a actuar en Portugal, Francia y actualmente en México, participando en ferias de primer nivel. Desde el Ayuntamiento destacan su “disciplina, valentía y determinación” como ejemplo de la incorporación de la mujer a espacios tradicionalmente masculinizados.

Mari Ángeles Martínez, una trayectoria académica y audiovisual de referencia

El reconocimiento se completa con Mari Ángeles Martínez García, doctora en Comunicación Audiovisual, profesora titular de la Universidad de Sevilla, guionista y directora de cine. Criada y formada en Los Barrios, cuenta con una destacada trayectoria académica y creativa, con seis libros publicados, numerosos artículos científicos y varios documentales premiados.

Martínez ha desarrollado su carrera docente e investigadora en distintas universidades, dirige proyectos audiovisuales de carácter social y prepara actualmente un largometraje documental sobre el acceso al agua. Su labor combina investigación, docencia, divulgación cultural y producción audiovisual, manteniendo siempre un fuerte vínculo con su localidad natal.

La Delegación de Igualdad anima a la ciudadanía a participar en los actos programados con motivo del 8-M, una jornada que, además de reivindicación, “sirve para reconocer los logros alcanzados y el papel fundamental de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad”.