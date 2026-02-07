El portaviones francés 'Charles de Gaulle' cruza el estrecho de Gibraltar al frente de un grupo naval internacional de adiestramiento

Ni un temporal de borrascas detiene a las fortalezas flotantes del mar. El portaaviones nuclear FS Charles de Gaulle (R91) ha cruzado este sábado las aguas del estrecho de Gibraltar al frente de un grupo de ataque liderado por la Marina de Francia con una potente flota de países aliados de la OTAN rumbo al Atlántico norte. La maniobra, seguida de cerca por observadores militares y analistas marítimos del Estrecho, está encuadrada en el marco del ejercicio Orion 26, el mayor adiestramiento conjunto y multinacional organizado por Francia en más de treinta años.

El buque insignia de la Marina Nacional francesa zarpó días atrás de la base naval de Toulon, en el Mediterráneo, para iniciar una navegación estratégica que lo llevará a operar en el Atlántico Norte y en áreas próximas al Ártico, regiones consideradas hoy de alta sensibilidad geopolítica. Su paso por el Estrecho, uno de los corredores marítimos más vigilados del mundo, simboliza la proyección de fuerza de Francia y su compromiso con la seguridad colectiva en un contexto de creciente rivalidad entre potencias navales.

Según la información difundida por el Ministerio de las Fuerzas Armadas francés y medios aliados, el ejercicio ORION 26 se desarrollará entre el 8 de febrero y el 30 de abril y movilizará a unos 12.500 militares franceses, apoyados por 25 buques de guerra, 140 aeronaves y cerca de 1.200 drones. A este despliegue se suman contingentes de 24 países socios, principalmente europeos, además de fuerzas de Estados Unidos, Canadá, Marruecos y Emiratos Árabes Unidos, lo que refuerza el carácter claramente multinacional de las maniobras.

El grupo aeronaval que escolta al Charles de Gaulle está compuesto por fragatas de defensa aérea y antisubmarina, un submarino de ataque y un buque logístico, una combinación diseñada para garantizar la protección del portaaviones y su capacidad de combate sostenido a larga distancia. A lo largo del ejercicio se integrarán también unidades navales y aéreas de países aliados, incrementando la interoperabilidad y la cohesión de la coalición.

De hecho, la Armada española sumó a la fragata Álvaro de Bazán al Grupo de Combate Aeronaval que operará en aguas del golfo de Vizcaya. Laa fragata opera bajo el mando del capitán Álvaro Zaragoza Ruiz y cuenta con una dotación de 205 marinos a bordo. Antes de integrarse en el despliegue internacional, la Álvaro de Bazán completó un periodo de mantenimiento en los astilleros de Ferrol. El buque participó en distintas actividades de adiestramiento, entre ellas el ejercicio MAR-26, liderado por la 41ª Escuadrilla de Escoltas en aguas del golfo de Cádiz y mar de Alborán.

El país vecino también se ha sumado a la integración al Grupo Aeronaval francés con la fragata Mohammed VI de la Real Armada del Reino de Marruecos. La Mohammed VI es el buque insignia de la Real Armada marroquí desde que fue comisionada al servicio el 30 de junio de 2014.

La misión principal de este grupo es operar de forma integrada en todos los dominios del combate naval —superficie, submarino, aéreo, cibernético y espacial— en un escenario marcado por el aumento de la actividad submarina y la intensificación de la competencia estratégica en el Atlántico Norte. En este contexto, el cruce del estrecho de Gibraltar no es solo un tránsito más, sino una señal clara del peso que Francia y sus aliados conceden al control de las rutas marítimas y a la preparación frente a crisis de alta intensidad.